Акція від ПриватБанку — як клієнтам виграти цінні подарунки

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" запустив акцію перед різдвяно-новорічними святами для своїх клієнтів. У її рамках можна отримати цінні подарунки.

Про це повідомляється на офіційному порталі банку.

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Відповідно до повідомлення на сайті ПриватБанку, переможців акції визначать за підсумком двох розіграшів. Вони відбудуться до 15 січня 2024 року.

Переможці, яких визначать рандомним методом, отримають наступні призи:

ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB 2020;

телефон Apple Iphone 15 Pro 128 GB;

навушники Apple Airpods 3.

Як клієнтам долучитися до акції

Щоб стати учасником акції, потрібно бути клієнтом цієї фінустанови, мати будь-яку картку Visa від ПриватБанку, окрім Корпоративної.

Також необхідно зробити наступне:

зареєструватися за цим посиланням;

здійснити оплату карткою Visa;

здійснити мінімум п’ять оплат за допомогою еквайрингу ПриватБанку (POS-термінал чи застосунок "Термінал") мінімально на 100 гривень кожна.

У ПриватБанку нагадують, що у клієнтів, у яких немає картки Visa, є можливість за лічені хвилини відкрити картку Digital через мобільний застосунок "Приват24" та долучитися до акції.

Джерело: Privatbank.ua

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Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

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