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ПриватБанк запустив антишахрайський сервіс — як працюватиме

21 листопада 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приват24 отримав новий сервіс для боротьби із шахрайством — як працюватиме
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Про це інформує пресслужба банку.

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Антишахрайський сервіс у ПриватБанку

Як зазначають у ПриватБанку, новий сервіс дасть змогу українцям оперативно повідомляти про інциденти із шахрайством. Фахівці миттєво нададуть допомогу чи консультацію.

За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Дмитра Мусієнка, новий сервіс покликаний допомогти громадянам у стресових ситуаціях та знизити потенційні збитки від шахрайства через оперативне впровадження блокуючих дій з боку банку.

"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям, відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та  чекати з’єднання з оператором", — зауважив він.

Антишахрайський сервіс у Приват24 автоматично включатиме всі необхідні заходи для запобігання подальшим спробам шахрайства та мінімізації ризиків для клієнтів, а в деяких випадках автоматично створюватиме заявки на повернення грошей.

Як скористатися сервісом у Приват24

Новий сервіс доступний в мобільному застосунку "Приват24" у меню "Комунікації". Для отримання допомоги від банку, якщо зникли кошти з картки, не одержано оплачений товар чи ненавмисно здійснено передачу персональних даних шахраям, необхідно тільки відповісти на прості питання у пункті "Повідомити про шахрайство".

Також клієнти за допомогою нового сервісу можуть повідомляти про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери.

 

ПриватБанк
Приватбанк
Джерело: Приватбанк

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями у жовтні 2023 року. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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