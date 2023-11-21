Приват24 отримав новий сервіс для боротьби із шахрайством — як працюватиме

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Про це інформує пресслужба банку.

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Антишахрайський сервіс у ПриватБанку

Як зазначають у ПриватБанку, новий сервіс дасть змогу українцям оперативно повідомляти про інциденти із шахрайством. Фахівці миттєво нададуть допомогу чи консультацію.

За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Дмитра Мусієнка, новий сервіс покликаний допомогти громадянам у стресових ситуаціях та знизити потенційні збитки від шахрайства через оперативне впровадження блокуючих дій з боку банку.

"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям, відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором", — зауважив він.

Антишахрайський сервіс у Приват24 автоматично включатиме всі необхідні заходи для запобігання подальшим спробам шахрайства та мінімізації ризиків для клієнтів, а в деяких випадках автоматично створюватиме заявки на повернення грошей.

Як скористатися сервісом у Приват24

Новий сервіс доступний в мобільному застосунку "Приват24" у меню "Комунікації". Для отримання допомоги від банку, якщо зникли кошти з картки, не одержано оплачений товар чи ненавмисно здійснено передачу персональних даних шахраям, необхідно тільки відповісти на прості питання у пункті "Повідомити про шахрайство".

Також клієнти за допомогою нового сервісу можуть повідомляти про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери.

Джерело: Приватбанк

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