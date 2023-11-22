Акция от ПриватБанка — как клиентам выиграть ценные подарки

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" запустил акцию перед рождественско-новогодними праздниками для своих клиентов. В ее рамках можно получить ценные подарки.

Об этом сообщается на официальном портале банка.

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Согласно сообщению на сайте ПриватБанка, победителей акции определят по итогу двух розыгрышей. Они пройдут до 15 января 2024 года.

Победители, которых определят рандомным методом, получат следующие призы:

ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB 2020;

телефон Apple Iphone 15 Pro 128 GB;

наушники Apple Airpods 3

Как присоединиться к акции

Чтобы стать участником акции, нужно быть клиентом этого финучреждения, иметь любую карту Visa от ПриватБанка, кроме Корпоративной.

Также необходимо сделать следующее:

зарегистрироваться по этой ссылке;

произвести оплату картой Visa;

осуществить минимум пять оплат с помощью эквайринга ПриватБанка (POS-терминал или "Терминал") минимально на 100 гривен каждая.

В ПриватБанке напоминают, что у клиентов, у которых нет карты Visa, есть возможность в считанные минуты открыть карту Digital через мобильное приложение "Приват24" и присоединиться к акции.

Источник: Privatbank.ua

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Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Также мы писали, что ПриватБанк сообщил о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Известно, с чем может быть связана такая динамика.