ПриватБанк заблокував 200 тисяч своєї клієнтки

Банкомат ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2014 році державний ПриватБанк заблокував 191 тис. гривень своєї клієнтки. Внаслідок судового процесу мешканка Кривого Рогу досягла компенсації у розмірі 100 тисяч гривень.

Відомості про це було зареєстровано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Було встановлено, що рахунок жінки було заблоковано після її переказу 191 тисячі гривень з корпоративного рахунку на особисту кредитну картку. Звернувшись до банку, вона отримала нову кредитку, на яку переказали кошти, але на жаль ці гроші були недоступні для зняття.

Клієнтка домоглася компенсації моральної шкоди

Жовтневий суд міста Кривий Ріг наклав зобов'язання на ПриватБанк розблокувати рахунок, але дії в цьому напрямі було вжито лише в липні 2022 року.

Клієнтка просила про стягнення з ПриватБанку суми в 328,5 тисяч гривень, як компенсацію моральної шкоди. Крім того, вона хотіла, щоб банк відшкодував їй інфляційні втрати у 281,2 тисячі гривень та 65,7 тисячі гривень (3% річних). Проте суд вирішив підтримати позицію позивача, але зменшив вихідні суми компенсації.

Нагадаємо, що країни фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, тому мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.