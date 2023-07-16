ПриватБанк заблокировал 200 тысяч своей клиентки

Банкомат ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В 2014 году государственный ПриватБанк заблокировал 191 тыс. гривен своей клиентки. В результате судебного процесса жительница Кривого Рога добилась компенсации в размере 100 тысяч гривен.

Сведения об этом были зарегистрированы в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

ПриватБанк заблокировал деньги клиентки

Было установлено, что счет женщины был заблокирован после ее перевода 191 тысячи гривен с корпоративного счета на личную кредитную карту. Обратившись в банк, она получила новую кредитку, на которую перевели средства, но к сожалению, эти деньги были недоступны для снятия.

Клиентка добилась компенсации морального вреда

Октябрьский суд города Кривой Рог наложил обязательство на ПриватБанк разблокировать счет, но действия в этом направлении были предприняты только в июле 2022 года.

Клиентка просила о взыскании с ПриватБанка суммы в 328,5 тысячи гривен, как компенсации морального вреда. Кроме того, она хотела, чтобы банк возместил ей инфляционные потери в 281,2 тысячи гривен и 65,7 тысячи гривен (3% годовых). Тем не менее суд решил поддержать позицию истца, но уменьшил исходно заявленные суммы компенсации.

Напомним, что краинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.