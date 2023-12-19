ПриватБанк запустив нову послугу у громадському транспорті на Київщині

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ПриватБанк та Visa оголосили про випуск нового мобільного платіжного рішення на базі додатку "Термінал" для перевізників, яке спрощує та робить доступними безконтактні платежі в громадському транспорті. Це рішення вже успішно функціонує в маршрутних таксі Києва та області.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Детальніше про додаток "Термінал"

Додаток "Термінал" для Android та iPhone, заснований на технології Visa Tap to Phone, дозволяє підприємцям та малим бізнесам приймати безготівкові платежі без необхідності використання додаткового обладнання, такого як POS-термінали, зчитувачі карток або QR-коди.

Ця технологія вже доступна в автобусах різних маршрутів, таких як №368 (м. Контрактова — Боярка), №820 (м. Контрактова — Вишневе) і №805 (м. Вокзальна — Вишневе).

"Додаток "Термінал" став проривною технологією військового часу, з якою підприємці змогли не відмовляти у прийомі безготівкової оплати з початку війни та блекаутів", — зауважив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

Тепер Україна є третьою країною в Європі та сьомою у світі, де бізнес може приймати оплату картками без POS-терміналів, користуючись лише iPhone.

Упродовж двох років після запуску додатка "Термінал" для Android і в жовтні 2023 року на iPhone, понад 60 тисяч українських підприємців у різних галузях вже використовують цей додаток для прийому безготівкових платежів. Кількість транзакцій наразі сягає до 6,5 млн на місяць з загальною сумою понад 2,7 млрд гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нещодавно "ПриватБанк" дав рекомендації для своїх бізнес-клієнтів на випадок збою в роботі операторів мобільного зв'язку. Для цього на смартфон варто завантажити спеціальні застосунки.

Також ми писали про те, що юристи назвали категорії громадян, які за українським законодавством мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Також дали поради, як діяти у разі безпідставної відмови у безплатному проїзді.