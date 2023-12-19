ПриватБанк запустил новую услугу для общественного транспорта в Киевской области

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

ПриватБанк и Visa объявили о выпуске нового мобильного платежного решения на базе приложения "Терминал" для перевозчиков, которое упрощает и делает доступными бесконтактные платежи в общественном транспорте. Это решение уже успешно работает в маршрутных такси Киева и области.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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Детальнее о приложении "Терминал"

Приложение "Терминал" для Android и iPhone, основанное на технологии Visa Tap to Phone, позволяет предпринимателям и малым бизнесам принимать безналичные платежи без необходимости использования дополнительного оборудования, такого как POS-терминалы, считыватели карт или QR-коды.

Эта технология уже доступна в автобусах разных маршрутов, таких как №368 (г. Контрактовая — Боярка), №820 (г. Контрактовая — Вишневое) и №805 (г. Вокзальная — Вишневое).

"Приложение "Терминал" стало прорывной технологией военного времени, с которой предприниматели смогли не отказывать в приеме безналичной оплаты с начала войны и блэкаутов", — отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

Теперь Украина является третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, пользуясь только iPhone.

В течение двух лет после запуска приложения "Терминал" для Android и в октябре 2023 года на iPhone, более 60 тысяч украинских предпринимателей в разных отраслях уже используют это приложение для приема безналичных платежей. Количество транзакций сейчас достигает до 6,5 млн в месяц с общей суммой свыше 2,7 млрд гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что недавно "ПриватБанк" дал рекомендации для своих бизнес-клиентов на случай сбоя в работе операторов мобильной связи. Для этого на смартфон следует скачать специальные приложения.

Также мы писали о том, что юристы назвали категории граждан, по украинскому законодательству имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Также дали советы, как поступить в случае безосновательного отказа в бесплатном проезде.