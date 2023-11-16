Пільги на поїздки у громадському транспорті — які категорії мають право

Пасажири в тролейбусі. Фото: Kyivpastrans

Юристи назвали категорії громадян, які за українським законодавством мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Також дали поради, як діяти у разі безпідставної відмови у безплатному проїзді.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Адвокат права".

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Право на безоплатний проїзд

Фахівці зазначають, що в законодавстві міститься перелік пільгових категорій громадян, які можуть безоплатно їздити у маршрутних таксі, однак, часто українці не можуть скористатися ним через низку факторів.

Таке право надано:

учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;

інвалідам війни та особам, які прирівняні до них;

військовослужбовцям строкової служби;

військовослужбовцям, які стали інвалідами через війну;

батькам, які перебувають на утриманні військового, котрий загинув чи зник безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, нацполіції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Служби безпеки та колишнім працівникам прокуратури;

поліцейським під час виконання повноважень, працівникам СБУ під час виконання службових обов’язків;

реабілітованим особам, які стали інвалідами внаслідок репресій;

особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям-інвалідам, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи чи дітям з інвалідністю (не більше одного);

громадянам, які постраждали через Чорнобильську катастрофу, віднесені до першої категорії, ліквідаторам аварії на ЧАЕС (другої категорії);

дітям, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з аварією на ЧАЕС;

дітям з багатодітних родин;

дітям до шести років (без зайняття місця для сидіння).

Як діяти у разі відмови у безплатному проїзді

Якщо людині, яка належить до вищеперелічених пільгових категорій, безпідставно відмовили у безплатному проїзді, потрібно:

зберегти інформацію про найменування перевізника, отримати його контактні дані (зазвичай, такі дані містяться біля водія);

прізвище, ім’я та по батькові водія транспорту;

записати номер автобуса;

приблизний час, маршрут, придбати квиток та зберегти його, а у разі звернення до суду потрібні свідки.

Після цього можна звернутися за захистом свого права із заявою чи скаргою до:

поліції (щодо відмови у пільговому проїзді) — 102;

до теруправління Державної служби з безпеки на транспорті;

транспортного відділу міськради;

Держслужби з безпеки на транспорті.

"Якщо водій громадського автотранспорту відмовляється слідувати маршрутом, поки пільговик не сплатить за проїзд, варто викликати поліцію", — додали юристи.

Більше про пільги

Українські захисники згідно з законом мають право на пільги та виплати. Зокрема, військові, які не були в відпустці, можуть розраховувати на компенсацію.

Також ми писали, що у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.