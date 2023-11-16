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Безкоштовний проїзд у громадському транспорті — юристи уточнили категорії пільговиків

16 листопада 2023 07:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пільги на поїздки у громадському транспорті — які категорії мають право
Пасажири в тролейбусі. Фото: Kyivpastrans
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Юристи назвали категорії громадян, які за українським законодавством мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Також дали поради, як діяти у разі безпідставної відмови у безплатному проїзді.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Адвокат права".

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Право на безоплатний проїзд

Фахівці зазначають, що в законодавстві міститься перелік пільгових категорій громадян, які можуть безоплатно їздити у маршрутних таксі, однак, часто українці не можуть скористатися ним через низку факторів.

Таке право надано:

  • учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них;
  • інвалідам війни та особам, які прирівняні до них;
  • військовослужбовцям строкової служби;
  • військовослужбовцям, які стали інвалідами через війну;
  • батькам, які перебувають на утриманні військового, котрий загинув чи зник безвісти під час проходження військової служби;
  • ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, нацполіції, податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Служби безпеки та колишнім працівникам прокуратури;
  • поліцейським під час виконання повноважень, працівникам СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • реабілітованим особам, які стали інвалідами внаслідок репресій;
  • особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям-інвалідам, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи чи дітям з інвалідністю (не більше одного);
  • громадянам, які постраждали через Чорнобильську катастрофу, віднесені до першої категорії, ліквідаторам аварії на ЧАЕС (другої категорії);
  • дітям, яким встановлено інвалідність, що пов’язана з аварією на ЧАЕС;
  • дітям з багатодітних родин;
  • дітям до шести років (без зайняття місця для сидіння).

Як діяти у разі відмови у безплатному проїзді

Якщо людині, яка належить до вищеперелічених пільгових категорій, безпідставно відмовили у безплатному проїзді, потрібно:

  • зберегти інформацію про найменування перевізника, отримати його контактні дані (зазвичай, такі дані містяться біля водія);
  • прізвище, ім’я та по батькові водія транспорту;
  • записати номер автобуса;
  • приблизний час, маршрут, придбати квиток та зберегти його, а у разі звернення до суду потрібні свідки.

Після цього можна звернутися за захистом свого права із заявою чи скаргою до:

  • поліції (щодо відмови у пільговому проїзді) — 102;
  • до теруправління Державної служби з безпеки на транспорті;
  • транспортного відділу міськради;
  • Держслужби з безпеки на транспорті.

"Якщо водій громадського автотранспорту відмовляється слідувати маршрутом, поки пільговик не сплатить за проїзд, варто викликати поліцію", — додали юристи.

Більше про пільги

Українські захисники згідно з законом мають право на пільги та виплати. Зокрема, військові, які не були в відпустці, можуть розраховувати на компенсацію.

Також ми писали, що у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

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