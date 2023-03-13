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ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо

13 березня 2023 12:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк знімає чималі відсотки із зарплатних карток — у яких випадках
Представники банку пояснили, з чим це пов'язано
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на те, що банк знімає чималу комісію з деяких карток під час видачі готівки у банкоматах. Представники банку пояснили, з чим це пов'язано.

Про це йдеться на порталі Мinfin.

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Суть скарги

Один із клієнтів фінустанови написав, що йому перевели на карту гроші за роботу, однак під час зняття своєї заробітної плати із суми вирахували 200 гривень комісії.

"Я завів собі звичайну картку, щоб мені на неї переказали гроші, які я чесно заробив будівельником. Коли прийшов знімати їх в банкоматі, виявилось, що вони з мене здирають божевільні відсотки. За що? Я клієнт вашого банку і знімаю гроші з вашого банкомату", — йдеться у повідомленні клієнта.

Відповідь банку

Представники банку пояснили, що зняття готівки з карток відбувається відповідно до умов тарифів. Так сталося, тому що клієнтові надійшли гроші не на зарплатну картку, а на картку "Універсальна", з якої під час зняття коштів знімається комісія у розмірі 1%.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

 

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