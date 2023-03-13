ПриватБанк снимает немалые проценты с зарплатных карт — в каких случаях

ПриватБанк снимает немалые проценты с некоторых карт: что известно
Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на то, что банк снимает немалую комиссию с некоторых карт при выдаче наличных в банкоматах. Представители банка объяснили, с чем это связано.
Об этом говорится на портале Мinfin.
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Суть жалобы
Один из клиентов финучреждения написал, что ему перевели на карту деньги за работу, однако при снятии своей заработной платы с суммы вычислили 200 гривен комиссии.
"Я завел себе обычную карточку, чтобы мне на нее перевели деньги, которые я честно заработал строителем. Когда пришел снимать их в банкомате, оказалось, что они с меня сдирают сумасшедшие проценты. За что? Я клиент вашего банка и снимаю деньги с вашего банкомата", — говорится в сообщении клиента.
Ответ банка
Представители банка объяснили, что снятие наличных с карточек происходит в соответствии с условиями тарифов. Так получилось, потому что клиенту поступили деньги не на зарплатную карту, а на карту "Универсальная", с которой при снятии средств снимается комиссия в размере 1%.
Больше о ПриватБанке
Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.
В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.