ПриватБанк снимает немалые проценты с зарплатных карт — в каких случаях

Представители банка объяснили, с чем это связано

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на то, что банк снимает немалую комиссию с некоторых карт при выдаче наличных в банкоматах. Представители банка объяснили, с чем это связано.

Об этом говорится на портале Мinfin.

Суть жалобы

Один из клиентов финучреждения написал, что ему перевели на карту деньги за работу, однако при снятии своей заработной платы с суммы вычислили 200 гривен комиссии.

"Я завел себе обычную карточку, чтобы мне на нее перевели деньги, которые я честно заработал строителем. Когда пришел снимать их в банкомате, оказалось, что они с меня сдирают сумасшедшие проценты. За что? Я клиент вашего банка и снимаю деньги с вашего банкомата", — говорится в сообщении клиента.

Ответ банка

Представители банка объяснили, что снятие наличных с карточек происходит в соответствии с условиями тарифов. Так получилось, потому что клиенту поступили деньги не на зарплатную карту, а на карту "Универсальная", с которой при снятии средств снимается комиссия в размере 1%.

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Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перевели из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.