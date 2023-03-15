Приватизація держмайна — скільки грошей надійшло у держказну

Продали майна на понад один мільярд гривень

З початку 2023 року від приватизації державних об'єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України (ВРУ).

Дані моніторингу коштів

Як зазначається, Комітет з питань економічного розвитку постійно здійснює моніторинг за надходженням коштів в державний бюджет від приватизації у рамках парламентського контролю.

Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2023 рік", для Фонду держмайна України (ФДМУ) плановий показник надходжень коштів від приватизації майна встановили на рівні 6 млрд гривень.

"За період з 01 січня 2023 року по 28 лютого 2023 року від приватизації державного майна до Державного бюджету України перераховано 667 625,4 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

У січні-лютому Фонд забезпечив також надходження до держбюджету 124 млн грн від орендної плати за користування державним майном, що становить 17,08% від річного завдання.

Ще на початку року перерахували 507,7 тис. грн коштів реєстраційного і гарантійного внесків, що визначені законом "Про оренду державного та комунального майна".

Результати приватизації

Раніше голова Податкового комітету Данило Гетманцев повідомляв, що з початку року розпродаж державного майна приніс бюджету перший мільярд гривень.

Найбільші надходження поточного року були від продажу:

Усть-Дунайського порту — 201 млн грн;

готелю "Власта" у Львові — 115 млн грн;

Сторонибабського спиртзаводу — 142 млн грн;

Жовтневого спиртзаводу — 85 млн грн.

Також ми писали, що днями в Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об'єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі. Йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.