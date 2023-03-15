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Приватизация гособъектов: сколько денег перечислили в госказну

15 марта 2023 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Приватизация госимущества — сколько денег поступило в госказну
Продали имущества более чем на один миллиард гривен
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала 2023 года от приватизации государственных объектов в казну поступило 667 миллионов гривен. В то время как продали имущества на более чем один миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Данные мониторинга средств

Как отмечается, Комитет по экономическому развитию постоянно осуществляет мониторинг за поступлением средств в государственный бюджет от приватизации в рамках парламентского контроля.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", для Фонда госимущества Украины (ФГИУ) плановый показатель поступлений средств от приватизации имущества установили на уровне 6 млрд гривен.

"За период с 01 января 2023 по 28 февраля 2023 от приватизации государственного имущества в Государственный бюджет Украины перечислено 667 625,4 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В январе-феврале Фонд обеспечил также поступление в госбюджет 124 млн грн от арендной платы за пользование государственным имуществом, что составляет 17,08% от годового задания.

Еще в начале года перечислили 507,7 тыс. грн средств регистрационного и гарантийного взносов, определенных законом  "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Результаты приватизации

Ранее глава Налогового комитета Даниил Гетманцев сообщал, что с начала года распродажа государственного имущества принесла бюджету первый миллиард гривен.

Наибольшие поступления в текущем году были от продажи:

  • Усть-Дунайского порта 201 млн грн;
  • гостиницы "Власта" во Львове 115 млн грн;
  • Стороныбабского спиртзавода 142 млн грн;
  • Октябрьского спиртзавода 85 млн грн.

Также мы писали, что на днях в Украине был продан очередной морской порт на приватизационном аукционе. Объект реализовали со второй попытки, снизив стартовую цену вдвое. Речь идет о продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Его купила компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева за 220 млн грн.

Напомним, Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.

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