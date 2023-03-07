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Фонд держмайна продасть черговий морський порт значно дешевше: причина

7 березня 2023 12:35
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Фонд держмайна продасть черговий морський порт значно дешевше
Під час першого аукціону не знайшлося покупців
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Морський "Білгород-Дністровський порт" виставлять на повторні торги за удвічі зниженою ціною. Під час першого аукціону не знайшлося покупців.

Про це повідомив експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник у соцмережі Facebook.

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"Білгород-Дністровський порт не зміг бути проданим на аукціоні з першого разу. Просто не було людей, які хотіли брати участь у аукціоні", — йдеться в повідомленні.

За його словами, регіональний підрозділ Фонду державного майна стверджував, що рекордна кількість компаній зацікавила лот, проте покупцям, очевидно стартова ціна у 187 мільйонів грн виявилась зависокою. До всього — підприємство продають з податками та боргами, покупцеві доведеться викласти близько 325 млн грн.

Як зазначив Мельник, порт виставлять на повторний аукціон 13 березня за 93,7 млн грн.

"Тобто підприємство, яке налічує 9 причалів та 1 пристань у портопункті, 9 суден, 4 дизельні локомотиви, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту орендована) буде продано за $2 млн", — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.

Також ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йшлося про Білгород-Дністровський морпорт.

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