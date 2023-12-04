За який період враховуються доходи при розрахунку субсидії

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Міністерстві соціальної політики нагадали, за який період враховуються доходи громадян для нарахування житлової субсидії.

Про це йдеться на вебсайті Мінсоцполітики.

Читайте також:

За який період враховуються доходи

Для призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

за III-IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

за I-II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. А в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону пенсія враховується в розмірі нарахувань за березень поточного року.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто не має права на субсидію. Так, субсидія не призначається, якщо, зокрема, загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Також субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.

Новини.LIVE писали також про те, що треба знати під час розрахунку субсидії та хто може звертатися за оформленням соцвиплат.

За даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян.

А саме: