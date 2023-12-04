За який період враховуються доходи при розрахунку субсидії

Призначення субсидій — за який період враховуються доходи
В Міністерстві соціальної політики нагадали, за який період враховуються доходи громадян для нарахування житлової субсидії.
Про це йдеться на вебсайті Мінсоцполітики.
За який період враховуються доходи
Для призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:
- за III-IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);
- за I-II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);
- за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.
У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. А в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону пенсія враховується в розмірі нарахувань за березень поточного року.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто не має права на субсидію. Так, субсидія не призначається, якщо, зокрема, загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.
Також субсидія не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.
Новини.LIVE писали також про те, що треба знати під час розрахунку субсидії та хто може звертатися за оформленням соцвиплат.
За даними Пенсійного фонду, за призначенням житлової субсидії мають право звертатися чотири категорії громадян.
А саме:
- один із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; якщо ж особові рахунки розділено — то кожен із тих, на кого відкрито рахунок;
- громадянин, який не зареєстрований у житловому приміщенні чи будинку, проте фактично проживає на основі договору оренди житла (чи за рішенням суду);
- індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняли в експлуатацію, у разі коли нараховують плату за житлово-комунальні послуги;
- внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані у житлі, однак фактично проживають за договором оренди житла.
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