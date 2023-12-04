За какой период учитываются доходы при расчете субсидии

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Министерстве социальной политики напомнили, за какой период учитываются доходы граждан для начисления жилищной субсидии.

Об этом говорится на вебсайте Минсоцполитики.

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За какой период учитываются доходы

Для назначения жилищной субсидии учитываются следующие доходы:

за III-IV кварталы предыдущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона (май);

за I-II кварталы текущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);

за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением жилищной субсидии, — в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона.

При назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. А в случае назначения жилищной субсидии с начала неотапливаемого сезона учитывается пенсия в размере начислений за март текущего года.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, если, в частности, общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

Также субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.

Новини.LIVE писали также о том, что нужно знать при расчете субсидии и кто может обращаться за оформлением соцвыплат.

По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан.

А именно: