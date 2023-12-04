За какой период учитываются доходы при расчете субсидии

Назначение субсидий — за какой период учитываются доходы
В Министерстве социальной политики напомнили, за какой период учитываются доходы граждан для начисления жилищной субсидии.
Об этом говорится на вебсайте Минсоцполитики.
За какой период учитываются доходы
Для назначения жилищной субсидии учитываются следующие доходы:
- за III-IV кварталы предыдущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона (май);
- за I-II кварталы текущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);
- за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение за назначением жилищной субсидии, — в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона.
При назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. А в случае назначения жилищной субсидии с начала неотапливаемого сезона учитывается пенсия в размере начислений за март текущего года.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, если, в частности, общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.
Также субсидия не назначается, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тыс. грн.
Новини.LIVE писали также о том, что нужно знать при расчете субсидии и кто может обращаться за оформлением соцвыплат.
По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан.
А именно:
- одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если же лицевые счета разделены — то каждый из тех, на кого открыт счет;
- гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);
- индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;
- внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья.
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