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Програма єОселя — скільки кредитів на житло отримали українці за півтора року

22 березня 2024 11:01
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Ірина Шпак
редактор
Кредити на житло в Україні — скільки заявок схвалили за програмою єОселя за півтора роки
Ключ в руках. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За півтора року роботи програми єОселя українці подали близько 600 тис. заявок на кредитування житла. Проте пільгову іпотеку отримав лише 1% від поданих заяв.

Про результати роботи програми єОселя йдеться в аналітиці моніторингово порталу "Опендатабот".

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Упродовж півтора року роботи програми єОселя українці подали 576 303 заявки на пільгове кредитування житла. Лише 1% з них отримали кредити. Загалом станом на кінець лютого 2024 року було видано 7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн. Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою єОселя.

Середня сума кредиту за програмою становить 1,5 млн грн.

У яких банках можна отримати кредит за програмою єОселя

Загалом, програма єОселя співпрацює із семи банками. П'ять з них є державними: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк, а два — з приватним капіталом: Глобус та Скай банк.

Найчастіше пільгові кредити на житло видають через Ощадбанк — це становить 44%, або майже кожен другий кредит. В аналітиці також сказано, що 97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

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Джерело: Опендатабот

В яких областях України видали найбільше кредитів

Більшість кредитів, а саме 45%, видано у Києві та Київській області. На другому місці за кількістю виданих іпотечних кредитів Львівська область — за півтора року там ухвалили 406 заявок. Трійку лідерів завершує Вінницька область з 381 виданим кредитом за програмою єОселя.

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Джерело: Опендатабот

Як подати заявку на кредит від єОселя 

Програму єОселя було запущено із жовтня 2022 року у рамках плану відновлення України. Подати заявку на участь в програмі можна в "Дії" за посиланням. Скористатися можуть такі категорії громадян:

  • військові за контрактом;
  • захисники України;
  • силовики та члени їхніх родин;
  • медики;
  • педагоги;
  • науковці (у державному та комунальному секторах).

Для них передбачені максимально пільгові умови позики — кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон про житлові сертифікати єВідновлення. Завдяки йому українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат єВідновлення для купівлі домівки за програмою єОселя.

Ми також писали, що держфінустанови ПриватБанк та Ощадбанк долучилися до оновлень урядової програми єОселя з оформлення пільгової іпотеки на приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Відомо, які є особливості з отримання такої нерухомості.

кредити
іпотека
нерухомість
житло
єОселя
Opendatabot

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