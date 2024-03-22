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Программа єОселя — сколько кредитов на жилье получили украинцы за полтора года

22 марта 2024 11:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кредиты на жилье в Украине — сколько заявок одобрили по программе єОселя за полтора года
Ключ в руках. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За полтора года работы программы єОселя украинцы подали около 600 тыс. заявок на кредитование жилья. Однако льготную ипотеку получили всего 1% от поданных заявлений.

О результатах работы программы есть єОселя говорится в аналитике мониторингового портала "Опендатабот".

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В течение полутора лет работы программы есть украинцы подали 576 303 заявки на льготное кредитование жилья. Только 1% из них получили кредиты. По состоянию на конец февраля 2024 года было выдано 7 605 кредитов на сумму свыше 11,6 млрд грн. Пока только 1 заявка из 76 поданных получает кредитование жилья по программе єОселя.

Средняя сумма кредита по программе составляет 1,5 млн грн.

В каких банках можно получить кредит по программе

В общем, программа єОселя сотрудничает с семью банками. Пять из них государственные: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексимбанк, Сенс банк, а два — с частным капиталом: Глобус и Скай банк.

Чаще льготные кредиты на жилье выдают через Ощадбанк — это составляет 44% или почти каждый второй кредит. В аналитике также сказано, что 97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

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Источник: Опендатабот

В каких областях Украины выдали больше кредитов

Большинство кредитов, а именно 45%, выдано в Киеве и Киевской области. На втором месте по количеству выданных ипотечных кредитов находится Львовская область — за полтора года там одобрили 406 заявок. Тройку лидеров завершает Винницкая область с 381 выданным кредитом по программе єОселя.

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Источник: Опендатабот

Как подать заявку на кредит от єОселя

Программа єОселя была запущена с октября 2022 года в рамках плана восстановления Украины. Подать заявку на участие в программе можно в "Дії" по ссылке. Воспользоваться могут следующие категории граждан:

  • военные по контракту;
  • защитники Украины;
  • силовики и члены их семей;
  • медики;
  • педагоги;
  • научные работники (в государственном и коммунальном секторах).

Для них предусмотрены максимально льготные условия ссуды — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о жилищных сертификатах єВідновлення. Благодаря ему украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат.

Мы также писали, что госфинучреждения ПриватБанк и Ощадбанк присоединились к обновлениям правительственной программы есть поселок по оформлению льготной ипотеки на частные дома, таунхаусы и дуплексы. Известно, каковы особенности по получению такой недвижимости.

кредиты
ипотека
недвижимость
жилье
єОселя
Opendatabot

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