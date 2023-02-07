Укрпошта збільшила кількість відділень, де можна отримати світлодіодні лампи

Тепер вона доступна ще в низці відділень поштового оператора

В Україні програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні розширили. Тепер вона доступна ще в низці відділень поштового оператора "Укрпошта" у містах та селищах міського типу по всій країні, окрім Дніпропетровщини та Донеччини.

Про це повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Де можна отримати LED-лампи

За словами гендиректора, з 7 лютого програма поширилась додатково ще у 1,3 тисячі міських відділеннях "Укрпошти" на додаток до 900 відділень в обласних центрах.

"Дякую тим майже 300 тисячам українців, які вже долучилися до нашої енергозберігаючої ініціативи. Дякую ЄС та Уряду України за можливість бути провідниками у цьому тимчасовому тунелi. За тиждень з плюсом ми змогли організувати абсолютно новий, але, на мою думку, дуже важливий проєкт у 2200 відділень майже у всіх куточках нашої країни. Разом з вами, командою і партнерами", — написав Смілянський.

Доставка у віддалені села

Як зазначає пресслужба компанії, додатково до чотирьох мільйонів ламп, які отримали обласні центри, ще близько шести млн LED-ламп розподілять по решті міст та селищах міського типу. До кінця лютого навіть на тлі закриття стаціонарних пунктів лампи все одно дійдуть до найменших сіл по всій країні завдяки пересувним відділенням Укрпошти.

Скільки ламп вже обміняли українці

За інформацією Укрпошти, українці обміняли вже близько 1,4 мільйона ламп. Серед лідерів — Київ (обміняли 244 тис. ламп), Дніпро (133 тисяч), Харків (94 тисячі), Львів (97 тисяч).

Замовлення обміну ламп через "Дію"

У рамках програми українці можуть безкоштовно отримати по п'ять світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно принести стільки ж ламп розжарювання.

Щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

оновити мобільний застосунок "Дія";

пройти авторизацію;

обрати пункти: послуги — обмін лампочок;

вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;

обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Нагадаємо, 30 січня стартував обмін старих ламп на LED. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія".

Раніше відповідну програму обміну підтримав Європейський Союз. Він профінансував закупівлю 30 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп має надати уряд Франції.