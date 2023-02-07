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Программу обмена LED-ламп расширили: сколько присоединилось отделений Укрпочты

7 февраля 2023 21:13
оновлено: 16:20
lis.jpg - Ксения Лисновская
Укрпочта увеличила количество отделений, где можно получить светодиодные лампы
Теперь она доступна еще в ряде отделений почтового оператора
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине программа по обмену ламп накаливания на светодиодные расширили. Теперь она доступна еще в ряде отделений почтового оператора "Укрпочта" в городах и поселках городского типа по всей стране, кроме Днепропетровщины и Донетчины.

Об этом сообщает генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Где можно получить LED-лампы

По словам гендиректора, с 7 февраля программа распространилась дополнительно еще на 1,3 тысячи городских отделений "Укрпочты" в дополнение к 900 отделениям в областных центрах.

"Благодарю тех почти 300 тысяч украинцев, которые уже присоединились к нашей энергосберегающей инициативе. Спасибо ЕС и Правительству Украины за возможность быть проводниками в этом временном тоннеле. За неделю с плюсом мы смогли организовать совершенно новый, но, по моему мнению, очень важный проект в 2200 отделений почти во всех уголках нашей страны. Вместе с вами, командой и партнерами", — написал Смелянский.

Доставка в отдаленные села

Как отмечает пресс-служба компании, дополнительно к четырем миллионам ламп, которые получили областные центры, еще около шести млн LED-ламп распределят по остальным городам и поселкам городского типа. До конца февраля даже на фоне закрытия стационарных пунктов лампы все равно дойдут до самых маленьких сел по всей стране благодаря передвижным отделениям Укрпочты.

Сколько ламп уже обменяли украинцы

По информации Укрпочты, украинцы обменяли уже около 1,4 миллионов ламп. Среди лидеров — Киев (обменяли 244 тыс. ламп), Днепр (133 тысячи), Харьков (94 тысячи), Львов (97 тысяч).

Заказ обмена ламп через "Дію"

В рамках программы украинцы могут бесплатно получить пять светодиодных ламп в отделениях Укрпочты. Для этого нужно принести столько же ламп накаливания.

Чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

  • обновить мобильное приложение "Дія";
  • пройти авторизацию;
  • выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;
  • указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;
  • выбрать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

Напомним, 30 января стартовал обмен старых ламп на LED. Принимают заявки через портал или приложение государственных услуг "Дія".

Ранее соответствующую программу обмена поддержал Европейский союз. Он профинансировал закупку 30 млн LED-ламп. Еще 5 млн ламп должно предоставить правительство Франции.

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