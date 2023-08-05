Промисловість РФ відчуває рекордний дефіцит робочої сили, — Єрмак
Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак розповів, що наразі російська промисловість відчуває рекордний дефіцит робочої сили.
Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
Дефіцит робочої сили у РФ
"У липні 2023 року 42% промислових підприємств відчували брак працівників", — повідомив Єрмак.
За його словами, посилення санкцій з ухилом на удар по військово-промисловому комплексу РФ зможе "паралізувати" противника.
Нагадаємо, Чехія заарештувала активи російського олігарха Євтушенкова. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що так має бути з усіма путіністами.
Також ми писали, що в Україні створять Державний реєстр санкцій. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.
Додамо, Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.