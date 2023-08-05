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Промисловість РФ відчуває рекордний дефіцит робочої сили, — Єрмак

5 серпня 2023 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Промисловість РФ відчуває рекордний дефіцит робочої сили, — Єрмак
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак розповів, що наразі російська промисловість відчуває рекордний дефіцит робочої сили.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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"У липні 2023 року 42% промислових підприємств відчували брак працівників", — повідомив Єрмак.

За його словами, посилення санкцій з ухилом на удар по військово-промисловому комплексу РФ зможе "паралізувати" противника.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Чехія заарештувала активи російського олігарха Євтушенкова. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що так має бути з усіма путіністами.

Також ми писали, що в Україні створять Державний реєстр санкцій. Президент Володимир Зеленський вже підписав відповідний закон.

Додамо, Євросоюз ухвалив рішення продовжити поточні економічні обмеження щодо Росії, накладені через ситуацію в Україні. Це рішення означає, що санкції будуть активні ще принаймні до кінця січня 2024 року.

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