Промышленность РФ испытывает рекордный дефицит рабочей силы, — Ермак

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак рассказал, что в настоящее время российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

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"В июле 2023 года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку работников", — сообщил Ермак.

По его словам, ужесточение санкций с уклоном на удар по военно-промышленному комплексу РФ сможет "парализовать" противника.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Чехия арестовала активы российского олигарха Евтушенкова. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что так должно быть со всеми путинистами.

Также мы писали, что в Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.

Добавим, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения относительно России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.