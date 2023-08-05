Промышленность РФ испытывает рекордный дефицит рабочей силы, — Ермак
Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак рассказал, что в настоящее время российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы.
Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.
Дефицит рабочей силы в РФ
"В июле 2023 года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку работников", — сообщил Ермак.
По его словам, ужесточение санкций с уклоном на удар по военно-промышленному комплексу РФ сможет "парализовать" противника.
Напомним, Чехия арестовала активы российского олигарха Евтушенкова. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что так должно быть со всеми путинистами.
Также мы писали, что в Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.
Добавим, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения относительно России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.