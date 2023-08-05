Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Промышленность РФ испытывает рекордный дефицит рабочей силы, — Ермак arrow

Промышленность РФ испытывает рекордный дефицит рабочей силы, — Ермак

5 августа 2023 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Промышленность РФ испытывает рекордный дефицит рабочей силы, — Ермак
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак рассказал, что в настоящее время российская промышленность испытывает рекордный дефицит рабочей силы.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Дефицит рабочей силы в РФ

"В июле 2023 года 42% промышленных предприятий испытывали нехватку работников", — сообщил Ермак.

По его словам, ужесточение санкций с уклоном на удар по военно-промышленному комплексу РФ сможет "парализовать" противника.

null
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Чехия арестовала активы российского олигарха Евтушенкова. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что так должно быть со всеми путинистами.

Также мы писали, что в Украине будет создан Государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.

Добавим, Евросоюз принял решение продлить текущие экономические ограничения относительно России, наложенные из-за ситуации в Украине. Это решение означает, что санкции будут активны еще, по крайней мере, до конца января 2024 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз