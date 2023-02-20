Як бізнес реагує на війну

Протягом 2022 року послугою релокації бізнесу скористалися понад 700 підприємств
Протягом 2022 року внаслідок воєнних дій послугою релокації бізнесу скористалися понад 700 підприємств України. Це невелика частка із близько 240 тисяч працюючих українських підприємств, але завдяки цьому вдалося зберегти більше ніж 35 тисяч робочих місць.
Про це йдеться в дослідженні незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна".
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Найбільше підприємств — 661 — перемістили в першій половині року. Після липня темпи релокації суттєво знизилися.
Це пов’язано із успіхами ЗСУ на фронті та деокупацією "промислових" територій, зокрема Харківщини й частини Херсонської області.
Частина підприємств переїхали за кордон. Ці підприємства можуть стати "амбасадорами" України на іноземних ринках, перш за все європейському. Проте потрібно підтримувати зв’язки з цими виробниками — щоб якщо не повернути їх до України, то принаймні заохотити їхню співпрацю з українським бізнесом.
Нагадаємо, щоб зберегти підприємства та обладнання, у березні минулого року держава запустила програму релокації, якою може скористатися бізнес, що перебуває в зоні ризику через активні бойові дії. В рамках програми підприємства могли отримати допомогу під час переміщення на захід України — підбір місця для виробничих потужностей, перевезення та розселення персоналу, пошук нових працівників. Спрощенню процесу мала сприяти платформа цифрової взаємодії для допомоги в релокації. Заповнити заявку на релокацію можна на сайті "Прозорро.Продажі".
Раніше Новини.LIVE писали про те, як виживають підприємці без світла, води, тепла та інтернету в Україні під час війни.
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