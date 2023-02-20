Как бизнес реагирует на войну

Бизнес убегает от войны

В 2022 году в результате военных действий услугой релокации бизнеса воспользовались более 700 предприятий Украины. Это небольшая доля из около 240 тысяч работающих украинских предприятий, но благодаря этому удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест.

Об этом говорится в исследовании независимой аналитической платформы "Вокс Украина".

Больше всего предприятий – 661 – переместились в первой половине года. После июля темпы релокации существенно снизились.

Это связано с успехами ВСУ на фронте и деоккупацией "промышленных" территорий, в частности, Харьковщины и части Херсонской области.

Часть предприятий переехала за границу. Эти предприятия могут стать "посольствами" Украины на иностранных рынках, прежде всего европейском. Однако нужно поддерживать связи с этими производителями — чтобы если не вернуть их в Украину, то хотя бы стимулировать их сотрудничество с украинским бизнесом.

Напомним, чтобы сохранить предприятия и оборудование, в марте прошлого года государство запустило программу релокации, которой может воспользоваться бизнес, находящийся в зоне риска из-за активных боевых действий. В рамках программы предприятия могли получить помощь при перемещении на запад Украины — подбор места для производственных мощностей, перевозка и расселение персонала, поиск новых работников. Упрощению процесса должна способствовать платформа цифрового взаимодействия для помощи в релокации. Заполнить заявку на релокацию можно на сайте "Прозорро.Продажи".

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