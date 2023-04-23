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Prozorro откроет данные для всех украинцев о невооруженных оборонных закупках

23 апреля 2023 20:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Prozorro откроет данные для всех украинцев о невооруженных оборонных закупках
Электронная система публичных закупок Prozorro. Фото: zmist.pl.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

С 23 апреля в системе Prozorro заработала новая функция. В ней будет отображаться информация для всех украинцев о безоружных оборонных закупках.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

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Сегодня, 23 апреля, воинские части и оборонные заказчики согласно новой редакции Закона "Об оборонных закупках" начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих вооруженных закупках.

Заместитель министра экономики Надежда Бигун сообщает, что оборонные заказчики будут отчитываться именно о невооруженных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации — название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

"В случае закупок услуг по питанию заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу. Для этого они смогут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами", — говорится в обращении Надежды Бигун.

Также она добавила, что министерство работает над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой защитники смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro и при этом не публиковать чувствительную информацию в систему.

Директор ГП "Prozorro" Николай Ткаченко пояснил, что оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика.

Напомним, что работники ДБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами Минобороны Украины. Они наживались на покупке продуктов для армии.

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