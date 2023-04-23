Як військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження: перелік документів та правила
Сьогодні, 23 квітня, військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження. Департамент фінансів Міноборони пояснив, яким чином кошти розподіляються.
Про це інформує Військовий медіа-центр.
Витрати на відрядження військовослужбовців
Вартість понесених витрат на найм житлового приміщення під час службового відрядження засвідчують розрахункові документи, визначені Законом України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Розрахунковими документами можуть слугувати лише:
- фіскальні чеки реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
- фіскальні чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);
- розрахункові квитанції у випадку використання книг обліку розрахункових операцій;
- квитанції установ банку про здійснення оплати.
Також вважається витратами на відрядження:
- проїзд (зокрема, перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (зокрема, на орендованому транспорті);
- оплата вартості проживання у готелях (мотелях), а також включені до таких рахунків витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, прасування одягу, взуття тощо);
- найм інших жилих приміщень;
- оплата телефонних розмов;
- оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз);
- обов’язкове страхування;
- інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження, зокрема, будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням таких втрат.
Нагадаємо, що в українському законодавстві передбачені випадки, коли військові можуть претендувати на одноразову допомогу. Зокрема, гарантуються соцзахист та фінансові виплати у разі поранення, каліцтва чи отримання інвалідності унаслідок поранення під час проходження служби в армії.