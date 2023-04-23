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Як військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження: перелік документів та правила

23 квітня 2023 16:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Як військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження: перелік документів та правила
Збройні сили України на отриманні 10 позашляховиків. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 23 квітня, військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження. Департамент фінансів Міноборони пояснив, яким чином кошти розподіляються.

Про це інформує Військовий медіа-центр.

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Вартість понесених витрат на найм житлового приміщення під час службового відрядження засвідчують розрахункові документи, визначені Законом України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Розрахунковими документами можуть слугувати лише:

  • фіскальні чеки реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
  • фіскальні чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);
  • розрахункові квитанції у випадку використання книг обліку розрахункових операцій;
  • квитанції установ банку про здійснення оплати.

Також вважається витратами на відрядження:

  • проїзд (зокрема, перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (зокрема, на орендованому транспорті);
  • оплата вартості проживання у готелях (мотелях), а також включені до таких рахунків витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, прасування одягу, взуття тощо);
  • найм інших жилих приміщень;
  • оплата телефонних розмов;
  • оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз);
  • обов’язкове страхування;
  • інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження, зокрема, будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням таких втрат.
відрядження військових
Список того, що входить у витрати відрядження військових. Фото: Military Media Center

Нагадаємо, що в українському законодавстві передбачені випадки, коли військові можуть претендувати на одноразову допомогу. Зокрема, гарантуються соцзахист та фінансові виплати у разі поранення, каліцтва чи отримання інвалідності унаслідок поранення під час проходження служби в армії.

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