Як військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження: перелік документів та правила

Збройні сили України на отриманні 10 позашляховиків. Фото: Уніан

Сьогодні, 23 квітня, військовослужбовцям підтвердити витрати на відрядження. Департамент фінансів Міноборони пояснив, яким чином кошти розподіляються.

Про це інформує Військовий медіа-центр.

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Витрати на відрядження військовослужбовців

Вартість понесених витрат на найм житлового приміщення під час службового відрядження засвідчують розрахункові документи, визначені Законом України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Розрахунковими документами можуть слугувати лише:

фіскальні чеки реєстраторів розрахункових операцій (РРО);

фіскальні чеки програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО);

розрахункові квитанції у випадку використання книг обліку розрахункових операцій;

квитанції установ банку про здійснення оплати.

Також вважається витратами на відрядження:

проїзд (зокрема, перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (зокрема, на орендованому транспорті);

оплата вартості проживання у готелях (мотелях), а також включені до таких рахунків витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, прасування одягу, взуття тощо);

найм інших жилих приміщень;

оплата телефонних розмов;

оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз);

обов’язкове страхування;

інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження, зокрема, будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку зі здійсненням таких втрат.

Список того, що входить у витрати відрядження військових. Фото: Military Media Center

Нагадаємо, що в українському законодавстві передбачені випадки, коли військові можуть претендувати на одноразову допомогу. Зокрема, гарантуються соцзахист та фінансові виплати у разі поранення, каліцтва чи отримання інвалідності унаслідок поранення під час проходження служби в армії.