Рада підвищила пенсії ще для двох категорій громадян

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com.ua

В Україні ухвалили нарахування підвищених пенсій ще для декількох категорій громадян. Парламент підтримав відповідні зміни, прописані у законопроєкті №8032.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Кому підвищили пенсії

За словами депутата ВР від фракції партії "Євросолідарність" Володимира В’ятровича, йдеться про відновлення історичної справедливості — підвищені пенсії почнуть отримувати учасники повстанських рухів за незалежність України, а також ув’язнені радянські дисиденти.

Водночас законопроєкт позбавив права експосадовців СРСР на отримання підвищених пенсій.

Документ вносить зміни до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Згідно з ним, борці за незалежність країни у радянські часи почнуть отримувати доплати в розмірі 4,2 тис. грн до своїх звичайних пенсій.

"Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4,2 тис. грн на місяць з подальшою індексацією", — зауважив політик.

Кому підвищать виплати цьогоріч

У 2023 році очікується ще два підвищення пенсій громадянам. Проте деякі категорії громадян залишаться з колишніми виплатами.

У червні мають зрости виплати працюючих пенсіонерів, яких у березні оминула індексація. Виплати для них зросли у квітня, та лише в червні отримають суму за три місяці: квітень, травень та червень.

Також планують провести підвищення пенсій у липні для трьох категорій пенсіонерів. Йдеться про:

держслужбовців;

науковців;

працівників органів місцевого самоврядування.

У цьому році підвищення торкнуться не всіх пенсіонерів. Виплати на старому рівні залишаться для:

громадян, які працюють, в яких із часу попереднього перерахунку не минуло два роки;

осіб, які отримують виплати вище за максимум у 20,93 тис. грн;

експрацівників прокуратури;

громадян, які отримують не пенсії за віком, а щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді).

Нагадаємо, українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.