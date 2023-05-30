Рада повысила пенсии еще для двух категорий граждан

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com.ua

В Украине приняли начисление повышенных пенсий еще для нескольких категорий граждан. Парламент поддержал соответствующие изменения, прописанные в законопроекте №8032.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Кому повысили пенсии

По словам депутата ВР от фракции партии "Евросолидарность" Владимира Вятровича, речь идет о возобновлении исторической справедливости — повышенные пенсии начнут получать участники повстанческих движений за независимость Украины, а также заключенные советские диссиденты.

В то же время, законопроект лишил права экс-чиновников СССР на получение повышенных пенсий.

Документ вносит изменения в Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, борцы за независимость страны в советское время начнут получать доплаты в размере 4,2 тыс. грн к своим обычным пенсиям.

"Эти люди, без которых мы не имели бы сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, получат надбавку к пенсии в размере 4,2 тыс. грн в месяц с последующей индексацией", — отметил политик.

Кому повысят выплаты в этом году

В 2023 году ожидается еще два повышения пенсий гражданам. Однако некоторые категории граждан останутся с прежними выплатами.

В июне должны вырасти выплаты работающих пенсионеров, которых в марте обошла индексация. Выплаты для них выросли в апреле, но только в июне получат сумму за три месяца: апрель, май и июнь.

Также планируется провести повышение пенсий в июле для трех категорий пенсионеров. Речь идет о:

госслужащих;

ученых;

работников органов местного самоуправления

В этом году повышения коснутся не всех пенсионеров. Выплаты на старом уровне останутся для:

работающих граждан, у которых со времени предварительного пересчета не прошло два года;

лиц, получающих выплаты выше максимума в 20,93 тыс. грн;

экс-работников прокуратуры;

граждан, получающих не пенсии по возрасту, а ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи).

Напомним, украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов . Однако такая возможность появится не сразу.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий . Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.