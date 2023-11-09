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Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік

9 листопада 2023 13:39
оновлено: 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік
Верховна Рада України. Фото: пресслужба Ради
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік в цілому. За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

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Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік

"Парламент затвердив Бюджет 2024 в цілому. ЗА — 276", — написав він.

Головні зміни щодо макроекономіки:

  • Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн, і вони становлять 1,768 трлн грн.
  • Видатки майже залишилися такими самими — 3,35 трлн грн.
  • Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн, і тепер він становить 1,57 трлн грн.
  • Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$), щоб погодити з МВФ). Перекрили коштом збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн.
  • Прогноз щодо реального ВВП зменшили до 4,6% (у першому читанні було 5%).
  • Прогноз щодо інфляції — 9,7% (у першому читанні було 10,8%).
  • Припущень щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за дол. (було 41,4 грн за дол.).
бюджет 2024
Рада затвердила Держбюджет на 2024 рік. Фото: Железняк

Коментар Шмигаля щодо ухвалення Держбюджету

"Дякуємо парламентарям за підтримку та конструктивну позицію. В бюджеті чітко розставлені пріоритети. Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога", — написав Шмигаль.

За його словами, практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Планується ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет.

"Кожна гривня платників податків піде на армію. У бюджеті закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати", — зазначив прем'єр.

Крім того, на понад 20 млрд грн зростуть видатки на освіту, а також на 20 млрд грн збільшаться видатки на медицину.

Також вдвічі зростуть кошти на програму підтримки ветеранів, а для підтримки бізнесу передбачено понад 40 млрд грн.

Шмигаль
Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, що на фінансування телеканалу "Рада" та парламентської газети "Голос України" у 2024 році планують виділити понад 198 млн грн. Відповідний проєкт постанови №10222 про кошторис Верховної Ради зареєстрований у законодавчому органі.

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