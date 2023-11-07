Стало відомо, скільки коштів виділять на ЗМІ Верховної Ради у 2024 році

Верховна Рада України. Фото: Wikipedia

На фінансування телеканалу "Рада" та парламентської газети "Голос України" у 2024 році планують виділити понад 198 млн грн. Відповідний проєкт постанови №10222 про кошторис Верховної Ради зареєстрований у законодавчому органі.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Так, фінансування телеканалу "Рада" та парламентської газети "Голос України" у 2024 році може становити майже 200 млн грн.

Згідно з проєктом постанови №10222, зареєстрованим у Верховній Раді, наступного року фінансування телеканалу "Рада" та газети "Голос України" коштуватиме держбюджету 198,3 млн грн.

Скриншот законопроєкту

Нагадаємо, що у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету надали рекомендацію для парламенту щодо ухвалення законопроєкту про Державний бюджет на 2024 рік. Таке рішення закликали ухвалити у другому читанні.