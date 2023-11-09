Рада приняла госбюджет на 2024 год

Верховная рада Украины. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2024 год в целом. За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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"Парламент утвердил Бюджет 2024 в целом. ЗА — 276", — написал он.

Главные изменения по макроэкономике:

Доходы бюджета увеличили на 22 млрд грн, и они составляют 1,768 трлн грн.

Расходы почти остались такими же — 3,35 трлн грн.

Дефицит государственного бюджета уменьшен на 22 млрд грн, и теперь он составляет 1,57 трлн. грн.

Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд (с 42,9 млрд $ до 41$), чтобы согласовать с МВФ). Перекрыли за счет увеличения внутренних займов на 81,4 млрд грн.

Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).

Прогноз по инфляции — 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

Предположения относительно курса гривны — в среднем за год 40,7 грн за дол. (было 41,4 грн за долл.).

Совет утвердил Госбюджет на 2024 год. Фото: Железняк

Комментарий Шмыгаля о принятии Госбюджета

"Благодарим парламентариев за поддержку и конструктивную позицию. В бюджете четко расставлены приоритеты. Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага", — написал Шмыгаль.

По его словам, практически 50% наших расходов — на оборону и безопасность Украины. Планируется еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет.

"Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию. В бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты", — отметил премьер.

Кроме того, более чем на 20 млрд грн возрастут расходы на образование, а также на 20 млрд грн увеличатся расходы на медицину.

Также вдвое возрастут средства на программу поддержки ветеранов, а для поддержки бизнеса предусмотрено более 40 млрд грн.

Скриншот сообщения Шмыгаля

Напомним, что на финансирование телеканала "Рада" и парламентской газеты "Голос Украины" в 2024 году планируют выделить более 198 млн грн. Соответствующий проект постановления №10222 о смете Верховной Рады зарегистрирован в законодательном органе.