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Рада збільшила штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю

24 квітня 2024 10:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні підвищили штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю
Тюнюновий кіоск. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів. Відтепер штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю збільшаться.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю

У законопроєкті № 9364 сказано, що за незаконну торгівлю акцизними товарами вводиться штраф від 17 тис. до 34 тис. грн з конфіскацією предметів торгівлі та грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

За повторне порушення — штраф від 34 тис. грн до 85 тис. грн з конфіскацією.

Також вводиться покарання за купівлю та зберігання незаконного тютюну. Штраф для звичайних громадян становитиме 510-1700 грн, а якщо це підприємці або посадові особи — від 1700 до 4250 грн з конфіскацією таких алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

При повторному злочині штрафи для громадян збільшуються до 5,1 тис. грн, а для посадовців та ФОПів — до 17 тис. грн.

Законопроєкт наділяє Бюро економічної безпеки України (БЕБ) правом складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні досяг загрозливих масштабів. Бюджет країни щорічно втрачає гроші, за які можна придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням.

Ми також повідомляли, що в Україні очікується подорожчання тютюнових виробів та пального через нові акцизи. Зокрема, бензин може підвищитися в ціні у другій половині 2024 року.

Верховна Рада
алкоголь
сигарети
гроші
штраф
штрафи

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