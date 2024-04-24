Ціни на цигарки та бензин зростуть через нові акцизи — прогноз Гетманцева

Голова комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні очікується подорожчання тютюнових виробів та пального через нові акцизи. Зокрема, бензин може підвищитися в ціні у другій половині 2024 року.

Про це розповів в ефірі Новини.LIVE голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Прогноз щодо подорожчання пального та цигарок

"Цигарки в Україні напевно будуть дорожчати", — прогнозує голова комітету.

За його словами, йдеться про поетапне підвищення рік до року та переведення акцизу в євро. Щороку акциз зростає на 20%. У новому законопроєкті прописано, що з наступного року буде встановлено показник у 30%. Тобто йдеться не про всю вартість цигарок, а про акциз, який дорівнює близько 60%.

Щодо нових цін на пальне, то наголосив, що перший крок до подорожчання бензину повинен відбутися у другому півріччі 2024 року.

"Зокрема, 20 млрд Кабмін розраховує отримати від цього до бюджету... Я не готовий сказати, чи вплинуть віялові відключення на ціну палива. Я так не думаю, бо це не той рівень споживання... Проте я переконаний в тому, що на вартість впливає більше ціна на нафту, яка стрибає сьогодні вгору", — наголосив Данило Гетманцев.

Законодавча ініціатива щодо зміни акцизів

У березні уряд схвалив законопроєкт щодо приведення ставок акцизного податку на пальне до мінімальних рівнів, встановлених у Європейському Союзі (ЄС). Підвищення планують запровадити поступове, протягом чотирьох років.

Перегляд акцизів обумовлений необхідністю наближення законодавства до норм ЄС через отримання Україною статусу держави-кандидата на членство у блоці.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1 тис. літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива — 162 євро.

Також уряд схвалив ініціативу, яка передбачає поступове підвищення акцизного податку для тютюнових виробів в Україні.

Якщо відповідний законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби підтримає парламент, то ставка зросте з 1 липня зросте до 47 євро за 1 тис. сигарет з фільтром.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на автопаливо. Протягом останнього місяця бензин та дизель подорожчали у середньому на 1,5 гривні за літр. Передбачається, що ціна на бензин може зрости до 60 гривень.

Ми також писали, що Україна у "війні вихідного дня" може отримати як плюси, так і мінуси для свого нинішнього становища. З одного боку, атака на Ізраїль змусить Палату представників Конгресу США таки розблокувати питання допомоги двом нашим країнам, з іншого — у світі почнуть зростати ціни на нафту.