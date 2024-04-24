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Рада увеличила штрафы за незаконный оборот табака и алкоголя

24 апреля 2024 10:49
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Ирина Шпак
редактор
В Украине повысили штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя
Сигаретный киоск. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №9364 об усилении ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров. Теперь штрафы за незаконный оборот табака и алкоголя увеличатся.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя

В законопроекте № 9364 говорится, что за незаконную торговлю акцизными товарами вводится штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн с конфискацией предметов торговли и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

За повторное нарушение штраф от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн с конфискацией.

Также вводится наказание за покупку и хранение незаконного табака. Штраф для обычных граждан составит 510-1700 грн, а если это предприниматели или должностные лица — от 1700 до 4250 грн с конфискацией таких алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

При повторном преступлении штрафы для граждан увеличиваются до 5,1 тыс. грн, а для должностных лиц и ФЛП — до 17 тыс. грн.

Законопроект наделяет Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) правом составления протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного обращения подакцизных товаров.

Что еще стоит знать

Напомним, объем нелегального табачного рынка в Украине достиг угрожающих масштабов. Бюджет страны ежегодно теряет деньги, за которые можно купить 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием.

Мы также сообщали, что в Украине ожидается подорожание табачных изделий и горючего из-за новых акцизов. В частности бензин может повыситься в цене во второй половине 2024 года.

Верховная Рада
алкоголь
сигареты
деньги
штраф
штрафы

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