Радник Президента повідомив про підвищення мінімальної зарплати у 2024 році

Заробітна плата. Ілюстративне фото: Depositphotos

У 2024 році мінімальна заробітна плата має зрости приблизно на 20%. Такі зміни внесуть у два етапи.

Про це заявив економічний радник Президента Олег Устенко в етері телемарафону.

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За словами радника Президента, мінімальну зарплату мають збільшувати поступово.

"Коли мова йде про наступний рік, про корегування заробітної плати, то дійсно планується, що вона буде відбуватися в два етапи, і її збільшення буде близько 20%", — повідомив Олег Устенко.

Він пояснив, що таке підвищення має перекрити інфляцію.

"Тобто вона (заробітна плата. — Ред.) має повністю абсорбувати ту інфляцію, яка є в цьому році. В цьому році очікується, що інфляція буде десь на рівні біля 12-13%. На наступний рік — біля 10%. Тобто сумарно вона має перекрити по мінімальній заробітній платі от цю інфляцію, яка є", — пояснив радник.

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