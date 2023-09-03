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Радник Президента повідомив про підвищення мінімальної зарплати у 2024 році

3 вересня 2023 13:47
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Валерія Пержун
редактор
Радник Президента повідомив про підвищення мінімальної зарплати у 2024 році
Заробітна плата. Ілюстративне фото: Depositphotos
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У 2024 році мінімальна заробітна плата має зрости приблизно на 20%. Такі зміни внесуть у два етапи.

Про це заявив економічний радник Президента Олег Устенко в етері телемарафону.

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За словами радника Президента, мінімальну зарплату мають збільшувати поступово.

"Коли мова йде про наступний рік, про корегування заробітної плати, то дійсно планується, що вона буде відбуватися в два етапи, і її збільшення буде близько 20%", — повідомив Олег Устенко.

Він пояснив, що таке підвищення має перекрити інфляцію. 

"Тобто вона (заробітна плата. — Ред.) має повністю абсорбувати ту інфляцію, яка є в цьому році. В цьому році очікується, що інфляція буде десь на рівні біля 12-13%. На наступний рік — біля 10%. Тобто сумарно вона має перекрити по мінімальній заробітній платі от цю інфляцію, яка є", — пояснив радник.

Нагадаємо,  у Мінсоцполітики розповіли, чи зростуть виплати у 2024 році.

Також ми писали, що буде з цінами і курсом гривні до кінця року.

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