Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Що буде з цінами і курсом гривні до кінця року: прогноз вченого arrow

Що буде з цінами і курсом гривні до кінця року: прогноз вченого

28 серпня 2023 22:15
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Що буде з продовольчими цінами і курсом гривні до кінця року
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

В Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник.

Читайте також:
Михайло Колісник

Вчений нагадує, що минулого, 2022-го, року економіка України скоротилася майже на третину. В поточному ж році, за його прогнозом, падіння складе близько 10-15% ВВП.

Що буде з цінами

Що стосується споживчого кошика, то наразі маємо вже 4-5% споживчої інфляції з початку року. І хоча Національний банк штучно утримує курс гривні, ріст цін все одно відбувається, хоча й не так сильно, як минулого року.

За прогнозами уряду, ріст споживчих цін в 2023 році може становити близько 12-14%. Михайло Колісник очікує інфляцію від 15% до 20%, а ВВП впаде на 5-10%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціна війни: в якому стані економіка України зустріла річницю Незалежності та що буде далі

Наступний, 2024-й, рік загалом має бути більш сприятливий, ніж поточний. Можливо, буде навіть ріст ВВП на рівні 1-2%. Але це не означатиме суттєвого економічного росту — просто маємо низьку порівняльну базу поточного року.

Що буде з гривнею

Долар може вирости щодо гривні. За позитивного сценарію — курс долара коливатиметься в діапазоні 40-45 гривень.

Чому курс гривні буде знижуватись? Тому що торгове сальдо України є негативним і продовжує погіршуватись. Іншими словами, ми більше імпортуємо, ніж експортуємо. 

В Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися

В короткостроковій перспективі можливе навіть незначне посилення гривні за рахунок суттєвих валютних надходжень в країну у вигляді міжнародної фінансової допомоги.

Перспективи повоєнного відновлення

В разі перемоги у війні Україну очікуватимуть потоки інвестицій. Але це будуть гроші від іноземних урядів та міжнародних організацій на відбудову інфраструктури. Для розвитку ж бізнесів потрібні капіталовкладення від приватних інвесторів. А з цим можуть бути проблеми, бо у закордонних інвесторів є широкий вибір країн — потенційних конкурентів України, наприклад Мексика чи Єгипет.

Проблема для України — не нова. Вона існувала і до війни. І тим гірше для України. За 30 років ми не знайшли достатніх внутрішніх стимулів для суттєвого покращення інвестиційного клімату. Тож Україні є над чим працювати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіка Незалежності: чого досягла і що втратила Україна за 32 роки

Варто зазначити, що півтора року війни не могли не вплинути на всі сфери життя українців. Економіка — не виняток. Економічне тло життєдіяльності країни міняється і за суттю, і за формою. Можна стверджувати, що суттєві зміни структури економіки відбудуться ще до кінця війни. А після війни економіка України точно не буде такою, якою була три десятиліття до війни. І навіть не залишиться такою, як під час війни.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз