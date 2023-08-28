Що буде з продовольчими цінами і курсом гривні до кінця року

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

В Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник.

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Михайло Колісник

Вчений нагадує, що минулого, 2022-го, року економіка України скоротилася майже на третину. В поточному ж році, за його прогнозом, падіння складе близько 10-15% ВВП.

Що буде з цінами

Що стосується споживчого кошика, то наразі маємо вже 4-5% споживчої інфляції з початку року. І хоча Національний банк штучно утримує курс гривні, ріст цін все одно відбувається, хоча й не так сильно, як минулого року.

За прогнозами уряду, ріст споживчих цін в 2023 році може становити близько 12-14%. Михайло Колісник очікує інфляцію від 15% до 20%, а ВВП впаде на 5-10%.

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Наступний, 2024-й, рік загалом має бути більш сприятливий, ніж поточний. Можливо, буде навіть ріст ВВП на рівні 1-2%. Але це не означатиме суттєвого економічного росту — просто маємо низьку порівняльну базу поточного року.

Що буде з гривнею

Долар може вирости щодо гривні. За позитивного сценарію — курс долара коливатиметься в діапазоні 40-45 гривень.

Чому курс гривні буде знижуватись? Тому що торгове сальдо України є негативним і продовжує погіршуватись. Іншими словами, ми більше імпортуємо, ніж експортуємо.

В Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися

В короткостроковій перспективі можливе навіть незначне посилення гривні за рахунок суттєвих валютних надходжень в країну у вигляді міжнародної фінансової допомоги.

Перспективи повоєнного відновлення

В разі перемоги у війні Україну очікуватимуть потоки інвестицій. Але це будуть гроші від іноземних урядів та міжнародних організацій на відбудову інфраструктури. Для розвитку ж бізнесів потрібні капіталовкладення від приватних інвесторів. А з цим можуть бути проблеми, бо у закордонних інвесторів є широкий вибір країн — потенційних конкурентів України, наприклад Мексика чи Єгипет.

Проблема для України — не нова. Вона існувала і до війни. І тим гірше для України. За 30 років ми не знайшли достатніх внутрішніх стимулів для суттєвого покращення інвестиційного клімату. Тож Україні є над чим працювати.

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Варто зазначити, що півтора року війни не могли не вплинути на всі сфери життя українців. Економіка — не виняток. Економічне тло життєдіяльності країни міняється і за суттю, і за формою. Можна стверджувати, що суттєві зміни структури економіки відбудуться ще до кінця війни. А після війни економіка України точно не буде такою, якою була три десятиліття до війни. І навіть не залишиться такою, як під час війни.

