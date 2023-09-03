Советник Президента сообщил о повышении минимальной зарплаты в 2024 году

Заработная плата. Иллюстративное фото: Depositphotos

В 2024 году минимальная заработная плата должна вырасти примерно на 20%. Такие изменения будут внесены в два этапа.

Об этом заявил экономический советник Президента Олег Устенко в эфире телемарафона.

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По словам советника Президента, минимальную зарплату должны увеличивать постепенно.

"Когда речь идет о следующем году, о корректировке заработной платы, то действительно планируется, что она будет происходить в два этапа и ее увеличение будет около 20%", — сообщил Олег Устенко.

Он объяснил, что такое повышение должно перекрыть инфляцию.

"То есть она (заработная плата. — Ред.) должна полностью абсорбировать ту инфляцию, которая есть в этом году. В этом году ожидается, что инфляция будет где-то на уровне около 12-13%. На следующий год — около 10%. То есть суммарно она должна перекрыть по минимальной заработной плате эту инфляцию, которая есть", — пояснил советник.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, возрастут ли выплаты в 2024 году.

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