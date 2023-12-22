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Рахунки в платіжках будуть на 50% менші — хто має право на пільгу

22 грудня 2023 07:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комуналку буде дешевша на 50% — хто має право на знижку
Комунальні платіжки. Фото: zn.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі українці мають законні підстави платити за житлово-комунальні послуги на 50% менше. Таку знижку отримують родини загиблих українських військових.

Про це повідомляється у матеріалах Пенсійного фонду України, який займається призначенням допомоги.

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Детальніше про 50% знижку на оплату послуг

Відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", право платити тільки за половину комунальних послуг можуть вдови загиблих захисників.

Пільгу нараховують на такі види ЖКП:

  • з управління багатоквартирним будинком;
  • природний газ та доставка газу;
  • електрична і теплова енергія, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення;
  • вивезення сміття;
  • внески ОСББ, закупівля твердого палива, т. ін.

Як розраховують знижку

Фахівці розраховують плату за опалення та користування житлом, враховуючи площу, на яку надається пільга. Вона становить 21 квадратний метр на кожну з осіб, які проживають у помешканні.

При цьому у разі, якщо вдова не може працювати і всі її рідні також є непрацездатними, то знижку зарахують за подвійною нормою — 42 квадратних метри.

"При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 квадратних метрів на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, і додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю", — пояснюють у ПФУ.

Знижка надається без врахування середньомісячного доходу на родину.

Пільги родинам загиблих воїнів ЗСУ надають незалежно від форми володіння житлом чи його виду.

Для того, щоб отримати пільгу, потрібно звернутися у Пенсійний фонд з відповідною заявою.

Для українських військовослужбовців та членів родин також розрахована знижка на оплату електричної енергії, опалення та інші житлово-комунальні послуги. При цьому відсоток може бути вищий за 50% і навіть досягати 100 процентної знижки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це, маленькі міста вже планують підвищувати ціни.

Також ми писали в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

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