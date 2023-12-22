Коммуналка будет дешевле на 50% — кто имеет право на скидку

Коммунальные платежки. Фото: zn.ua

У некоторых украинцев есть законные основания платить за жилищно-коммунальные услуги на 50% меньше. Такую скидку получают семьи погибших украинских военных.

Об этом сообщается в материалах Пенсионного фонда Украины, занимающегося назначением помощи.

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Детальнее о 50% скидке на оплату услуг

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", право платить только за половину коммунальных услуг могут вдовы погибших защитников.

Льготу начисляют на следующие виды ЖКУ:

по управлению многоквартирным домом;

природный газ и доставка газа;

электрическая и тепловая энергия, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод;

вывоз мусора;

взносы ОСМД, закупка твердого топлива, т.п.

Как рассчитывают скидку

Специалисты рассчитывают плату за отопление и пользование жильем, учитывая площадь, на которую предоставляется льгота. Она составляет 21 квадратный метр на каждого из проживающих в доме.

При этом в случае, если вдова не может работать и все ее родные также нетрудоспособны, то скидку посчитают по двойной норме — 42 квадратных метра.

"При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 квадратных метров на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью", — объясняют в ПФУ.

Скидка предоставляется без учета среднемесячного дохода на семью.

Льготы семьям погибших воинов ВСУ предоставляют независимо от формы владения жильем или его вида.

Для того, чтобы получить льготу, нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Для украинских военнослужащих и членов семей есть скидка на оплату электрической энергии, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги. При этом процент может быть выше 50% и даже достигать 100 процентной скидки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.

Также мы писали в Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.