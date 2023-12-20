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Тарифи на комуналку різко зросли — на скільки підняли ціни у 2023 році

20 грудня 2023 23:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Тарифи на комуналку різко зросли — на скільки підняли ціни у 2023 році
Жінка робить підрахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

Про це свідчать дані з порталу Державної служби статистики.

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Вражаюче збільшення вартості відзначається у сфері електроенергії, де тариф для споживачів виріс на 69,7%, досягнувши рівень 2,64 гривні за кВт/год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт/год для споживання до 150 кВт/год на місяць та 1,68 гривні за кВт/год для більших обсягів споживання.

Крім того, вартість послуг зі збирання сміття зросла на 8,7%, управління багатоквартирними будинками — на 2,7%, каналізації — на 0,7%, а водопостачання — на 0,8%.

Незмінною залишається вартість природного газу, гарячої води та опалення, завдяки запровадженому мораторію минулого року. Споживачі продовжують сплачувати 7,96 грн за кубометр газу, з урахуванням додаткових витрат на постачання, які різняться залежно від регіону.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2024 року почнуть діяти оновлені тарифи на електричну енергію. Більше доведеться платити одній категорії споживачів.

Також ми писали, що наступного року держава продовжить надавати українцям допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, очікується підбиття підсумків експериментального проєкту з надання субсидій, який стартував цьогоріч.

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