У Yasno зробили важливе попередження щодо квитанцій за електроенергію

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Постачальник електроенергії Yasno зробив попередження українським споживачам щодо паперових рахунків. Там розвіяли поширений міф.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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В Yasno зазначили, що громадяни отримують комунальні квитанції у паперовій формі за електричну енергію, однак не всі знають, чи потрібно їх зберігати.

У компанії пояснили, що оскільки побутові споживачі тепер паралельно отримують електронні квитанції, то можуть не зберігати комунальні платіжки.

Тобто достатньо електронної квитанції, інформацію про яку можна переглянути в особистому кабінеті на порталі Yasno. Там є опція, завдяки якій всі рахунки можна завантажити на випадок необхідності наявності "на руках" копій платіжок.

В Yasno зауважили, що громадяни можуть спокійно відмовитися від паперових платіжок, адже цифрові мають аналогічну силу.

"У будь-якому разі, без паперів зручніше. А ще екологічніше — ви зберігаєте дерева. Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на диджитал", — йдеться повідомленні.

Де можна переглянути електронні платіжки

У зв'язку з необхідністю збереження екології споживачі можуть відмовитись від паперових платіжок, які приносять до поштових скриньок, а переглянути інформацію про суми до сплати можуть на зручних онлайн-порталах:

у мобільному застосунку за посиланням;

через чатбот у вайбері за цим посиланням;

у телеграм за посиланням.

в особистому кабінеті:

у Києві на сайті;

в Донецькій області на порталі;

у Дніпропетровській області на сайті.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики таки дійсно розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію. Однак, на думку експерта, такий крок навряд чи дозволить відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми.

Ми також писали, що Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг пропонує скасувати верхні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Регулятор надав обґрунтування відповідної ініціативи.