В Yasno сделали важное предупреждение о квитанциях за электроэнергию

Счета за электричество — в Yasno сделали важное предупреждение
Поставщик электроэнергии Yasno сделал предупреждение украинским потребителям о бумажных счетах. Там развеяли распространенный миф.
Об этом говорится в сообщении компании.
Бумажные платежки за электричество
В Yasno отметили, что граждане получают коммунальные квитанции в бумажной форме за электрическую энергию, однако не все знают, нужно ли их хранить.
В компании объяснили, что поскольку бытовые потребители теперь параллельно получают электронные квитанции, то могут вовсе не хранить коммунальные платежки.
То есть достаточно электронной квитанции, информацию о которой можно просмотреть в личном кабинете на портале Yasno. Там есть опция, благодаря которой все счета можно скачать в случае необходимости наличия "на руках" копий платежек.
В Yasno отметили, что граждане могут спокойно отказаться от бумажных платежек, ведь цифровые обладают аналогичной силой.
"В любом случае, без бумаг удобнее. А еще экологичнее — вы сохраняете деревья. Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, как и печатная, поэтому положитесь на диджитал", — говорится в сообщении.
Где можно посмотреть электронные платежки
В связи с необходимостью сохранения экологии потребители могут отказаться от бумажных платежек, которые приносят в почтовые ящики, а посмотреть информацию о суммах к оплате можно на удобных онлайн-порталах:
в личном кабинете:
Что еще нужно знать
Напомним, Министерство энергетики действительно рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, по мнению эксперта, такой шаг вряд ли позволит восстановить поврежденные энергосистемы.
Мы также писали, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг предлагает отменить верхние предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Регулятор дал обоснование соответствующей инициативы.
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