В Yasno сделали важное предупреждение о квитанциях за электроэнергию

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Поставщик электроэнергии Yasno сделал предупреждение украинским потребителям о бумажных счетах. Там развеяли распространенный миф.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Бумажные платежки за электричество

В Yasno отметили, что граждане получают коммунальные квитанции в бумажной форме за электрическую энергию, однако не все знают, нужно ли их хранить.

В компании объяснили, что поскольку бытовые потребители теперь параллельно получают электронные квитанции, то могут вовсе не хранить коммунальные платежки.

То есть достаточно электронной квитанции, информацию о которой можно просмотреть в личном кабинете на портале Yasno. Там есть опция, благодаря которой все счета можно скачать в случае необходимости наличия "на руках" копий платежек.

В Yasno отметили, что граждане могут спокойно отказаться от бумажных платежек, ведь цифровые обладают аналогичной силой.

"В любом случае, без бумаг удобнее. А еще экологичнее — вы сохраняете деревья. Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, как и печатная, поэтому положитесь на диджитал", — говорится в сообщении.

Где можно посмотреть электронные платежки

В связи с необходимостью сохранения экологии потребители могут отказаться от бумажных платежек, которые приносят в почтовые ящики, а посмотреть информацию о суммах к оплате можно на удобных онлайн-порталах:

в мобильном приложении по ссылке;

через чатбот в вайбере по этой ссылке;

в телеграмм по ссылке.

в личном кабинете:

в Киеве на сайте;

в Донецкой области на портале;

в Днепропетровской области на сайте.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство энергетики действительно рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, по мнению эксперта, такой шаг вряд ли позволит восстановить поврежденные энергосистемы.

Мы также писали, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг предлагает отменить верхние предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Регулятор дал обоснование соответствующей инициативы.