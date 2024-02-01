Тарифи на газ з 1 лютого — які ціни та хто може частково не платити

Газова плита. Фото: Unplush

Українські постачальники природного газу оприлюднили тарифи для населення на лютий 2024 року. Для тих, хто користується річним тарифом, ціни не зміняться, водночас, дехто зі споживачів може платити менше.

Оновлені тарифи опублікувало профільне видання "ГазПравди".

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Ціни на газ у лютому 2024 року

За цією інформацією, вартість кубометра "блакитного палива" залежно від компанії в лютому варіюється від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому у семи газопостачальників ціни на газ нижчі за 8 грн, ще в п'ятьох — вища. Переважна більшість споживачів (до 98%) стали клієнтами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". З огляду на це, для 12,3 млн домогосподарств компанія продає газ за фіксованою на час воєнного стану ціною у 7,96 грн за один кубометр.

Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня поточного року, тобто до завершення опалювального сезону 2023-2024. Для тих, хто підключив цей тариф, ціна залишиться незмінна.

Варто зауважити, що середня вартість ресурсу на Українській енергетичній біржі становила 11,75 тис. грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). Таким чином, природний газ для промислових споживачів (бізнесу) значно дорожчий, ніж для населення.

Джерело: ГазПравда

Хто може не платити за доставку газу

Деяким українця надали можливість не платити за доставку палива за певних умов. Йдеться про тих, хто давно не користується природним газом, але продовжують платити за доставку, оскільки під'єднані до газомережі. За такої ситуації дозволяється розірвати договір та від’єднатися від мережі.

Для того, щоб розірвати відповідний договір, потрібно:

одержати Акт про припинення постачання газу;

звернутися до Оператора ГРМ і повідомити про намір розірвати договір;

якщо подача газу не припиняється, то потрібно написати Оператору ГРМ заяву й розірвати договір.

У разі, якщо Оператор ГРМ не хоче розривати договір на постачання газу, потрібно звернутися зі скаргою до Нацкомісії з тарифів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) озвучили прогноз щодо тарифів на житлово-комунальні послуги. У 2024 році українці платитимуть за основні послуги за старими розцінками.

Також ми писали, що у 2023 році "Група Нафтогаз" повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.