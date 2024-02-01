Тарифы на газ с 1 февраля — какие цены и кто может частично не платить

Счета за газ с 1 февраля — какие цены за кубометр и кто может не платить
Украинские поставщики природного газа обнародовали тарифы для населения на февраль 2024 года. Для тех, кто пользуется годовым тарифом, цены не изменятся, в то же время некоторые потребители могут платить меньше.
Обновленные тарифы опубликовало профильное издание "ГазПравды".
Цены на газ в феврале 2024 года
По этой информации, стоимость кубометра "голубого топлива" в зависимости от компании в феврале варьируется от 7,70 до 9,99 грн.
При этом у семи газопоставщиков цены на газ ниже 8 грн, еще у пяти — выше. Подавляющее большинство потребителей (до 98%) стали клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Учитывая это, для 12,3 млн домохозяйств компания продает газ по фиксированной во время военного положения цене в 7,96 грн за один кубометр.
Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая текущего года, то есть до завершения отопительного сезона 2023-2024. Для тех, кто подключил этот тариф, цена останется неизменной.
Следует отметить, что средняя стоимость ресурса на Украинской энергетической бирже составила 11,75 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (без НДС). Таким образом, природный газ для промышленных потребителей (бизнеса) значительно дороже, чем для населения.
Кто может не платить за доставку газа
Некоторым украинцам предоставили возможность не платить за доставку топлива при определенных условиях. Речь идет о тех, кто давно не пользуется природным газом, но продолжает платить за доставку, поскольку подключены к газосети. В такой ситуации разрешается расторгнуть договор и отключиться от сети.
Для того, чтобы расторгнуть соответствующий договор, нужно:
- получить Акт о прекращении поставок газа;
- обратиться к Оператору ГРМ и сообщить о намерении расторгнуть договор;
- если подача газа не прекращается, нужно написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.
В случае, если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор на поставку газа, нужно обратиться с жалобой в Нацкомиссию по тарифам.
Что еще стоит знать
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.
Также мы писали, что в 2023 году "Группа Нафтогаз" полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.
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