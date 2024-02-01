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Счета за газ с 1 февраля — какие цены за кубометр и кто может не платить

1 февраля 2024 11:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на газ с 1 февраля — какие цены и кто может частично не платить
Газовая плита. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские поставщики природного газа обнародовали тарифы для населения на февраль 2024 года. Для тех, кто пользуется годовым тарифом, цены не изменятся, в то же время некоторые потребители могут платить меньше.

Обновленные тарифы опубликовало профильное издание "ГазПравды".

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По этой информации, стоимость кубометра "голубого топлива" в зависимости от компании в феврале варьируется от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у семи газопоставщиков цены на газ ниже 8 грн, еще у пяти — выше. Подавляющее большинство потребителей (до 98%) стали клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Учитывая это, для 12,3 млн домохозяйств компания продает газ по фиксированной во время военного положения цене в 7,96 грн за один кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая текущего года, то есть до завершения отопительного сезона 2023-2024. Для тех, кто подключил этот тариф, цена останется неизменной.

Следует отметить, что средняя стоимость ресурса на Украинской энергетической бирже составила 11,75 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (без НДС). Таким образом, природный газ для промышленных потребителей (бизнеса) значительно дороже, чем для населения.

 

тарифы на газ
Источник: ГазПравда

Кто может не платить за доставку газа

Некоторым украинцам предоставили возможность не платить за доставку топлива при определенных условиях. Речь идет о тех, кто давно не пользуется природным газом, но продолжает платить за доставку, поскольку подключены к газосети. В такой ситуации разрешается расторгнуть договор и отключиться от сети.

Для того, чтобы расторгнуть соответствующий договор, нужно:

  • получить Акт о прекращении поставок газа;
  • обратиться к Оператору ГРМ и сообщить о намерении расторгнуть договор;
  • если подача газа не прекращается, нужно написать Оператору ГРМ заявление и расторгнуть договор.

В случае, если Оператор ГРМ не хочет расторгать договор на поставку газа, нужно обратиться с жалобой в Нацкомиссию по тарифам.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) озвучили прогноз по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. В 2024 году украинцы будут платить за основные услуги по старым расценкам.

Также мы писали, что в 2023 году "Группа Нафтогаз" полностью завершила интеграцию облгазов и горгазов. В частности, еще больше 500 тысяч украинцев будут платить за газ по-новому.

тарифы
коммунальные услуги
Нафтогаз
ЖКХ
газ

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