Українці платитимуть за газ по-новому — що зміниться з 1 січня

Гроші та платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2023 році "Група Нафтогаз" повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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Інтеграція облгазів та міськгазів

Там зазначають, що посилення енергетичної стабільності країни було завданням, яке поставило найвище керівництво країни з початку повномасштабного вторгнення.

"Як і планували, ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до Групи Нафтогаз. Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом", — повідомив голова компанії Олексій Чернишов.

Джерело: Нафтогаз

Операційний контроль над регіональними компаніями дасть змогу державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й зупинити схеми, через які держбюджет недоотримував мільярди гривень.

Очікується, що у наступному році відрахування до держбюджету операторами ГРМ становитимуть 5 млрд гривень.

Хто ще платитиме за газ за новими реквізитами

Зокрема, з 1 січня 2024 року Газмережі також стане новим національним оператором з доставки газу для понад 550 тисяч домогосподартв у Закарпатській та Рівненській областях.

Для клієнтів особисті рахунки та тарифи залишаться незмінними, однак необхідно оновити реквізити для оплати. У компанії обіцяють надіслати споживачам нові платіжки та інструкції.

Отримати детальну інформацію можа за телефонами: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Перед цим під управління "Групи Нафтогаз" перейшли такі підприємства:

АТ "Коростишівгаз";

АТ "Тисменицягаз";

ПрАТ "Мелітопольгаз";

АТ "Луганськгаз".

При цьому операційний менеджмент двох останніх підприємств здійснюватиметься після деокупації територій, де вони розташовані.

Раніше в компанію перейшли: "Закарпатгаз","Волиньгаз","Чернігівгаз", "Вінницягаз", "Дніпрогаз", "Дніпропетровськгаз", "Донецькоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Житомиргаз", "Київоблгаз", "Криворіжгаз", "Кіровоградгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Сумигаз", "Харківміськгаз", "Харківгаз", "Хмельницькгаз" та "Черкасигаз".

Клієнти платитимуть за газ поки що за своїми старими тарифами. Дія річного тарифу Нафтогазу звершиться 30 квітня 2024 року включно. Зараз він становить 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підбила підсумки 2023 року. Серед успіхів — вихід з дефолту та запуск внутрішнього ринку газу.

Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.