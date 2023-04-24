Ціни на каву — супермаркети знову змінили вартість

Ранкова кава вдарить по кишені українців: що відбувається з цінами
В українських супермаркетах продовжує дорожчати кава всіх марок. Улюблений напій багатьох українців за останній місяць суттєво додав у вартості.
Про це свідчить інформація на порталі Мinfin.
Як змінилися ціни на каву
За даними моніторингу, за місяць зростання ціни на каву становило майже 20 гривень. Так, напій подорожчав зі 158 гривень у березні до 177 гривень у квітні за пачку 120 грамів.
В період із січня по березень поточного року подорожчали всі марки розчинної кави. Деякі торгові точки підвищили вартість одразу на сім гривень на кожній пачці.
Прогнози експертів
У 2023 році на полицях українських магазинів та в кав'ярнях суттєво подорожчає кава. За словами постачальників обсмажених зерен, очікується дві хвилі підвищення цін: на 30% — навесні, на 45-50% — восени. Водночас, опитані власники кав'ярень стверджують, що різко підвищувати вартість кави для споживачів вони не планують, щоб не втратити клієнтів.
Зростання цін на каву пов'язане зі світовим подорожчанням кави через неврожаї у головних країнах-постачальниках кавових зерен — Бразилії та Колумбії. У 2022 році вартість одного кілограма кавових зерен сорту арабіка зросла в середньому на 30%, а робусти — на 19%.
Через війну морські шляхи поставок перекриті, тому каву везуть переважно автотранспортом, що коштує значно дорожче за морську логістику. Торік кава здорожчала у світі на 19-30%, а в Україні — на 35-40%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.
Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.