Ціни на каву — супермаркети знову змінили вартість

Торгова точка з продажу кави. Фото: Freepik

В українських супермаркетах продовжує дорожчати кава всіх марок. Улюблений напій багатьох українців за останній місяць суттєво додав у вартості.

Про це свідчить інформація на порталі Мinfin.

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Як змінилися ціни на каву

За даними моніторингу, за місяць зростання ціни на каву становило майже 20 гривень. Так, напій подорожчав зі 158 гривень у березні до 177 гривень у квітні за пачку 120 грамів.

В період із січня по березень поточного року подорожчали всі марки розчинної кави. Деякі торгові точки підвищили вартість одразу на сім гривень на кожній пачці.

Прогнози експертів

У 2023 році на полицях українських магазинів та в кав'ярнях суттєво подорожчає кава. За словами постачальників обсмажених зерен, очікується дві хвилі підвищення цін: на 30% — навесні, на 45-50% — восени. Водночас, опитані власники кав'ярень стверджують, що різко підвищувати вартість кави для споживачів вони не планують, щоб не втратити клієнтів.

Зростання цін на каву пов'язане зі світовим подорожчанням кави через неврожаї у головних країнах-постачальниках кавових зерен — Бразилії та Колумбії. У 2022 році вартість одного кілограма кавових зерен сорту арабіка зросла в середньому на 30%, а робусти — на 19%.

Через війну морські шляхи поставок перекриті, тому каву везуть переважно автотранспортом, що коштує значно дорожче за морську логістику. Торік кава здорожчала у світі на 19-30%, а в Україні — на 35-40%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.