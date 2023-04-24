Цены на кофе — супермаркеты снова изменили стоимость

Торговая точка по продаже кофе. Фото: Freepik

В украинских супермаркетах продолжает дорожать кофе всех марок. Любимый напиток многих украинцев за последний месяц существенно прибавил в стоимости.

Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin.

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Как изменились цены на кофе

По данным мониторинга, за месяц рост цены на кофе составил почти 20 гривен. Напиток подорожал со 158 гривен в марте до 177 гривен в апреле за пачку 120 граммов.

В период с января по март текущего года подорожали все марки растворимого кофе. Некоторые торговые точки повысили стоимость сразу на семь гривен на каждой пачке.

Прогнозы экспертов

В 2023 году на полках украинских магазинов и в кафе существенно увеличится стоимость кофе. По словам поставщиков обжаренных зерен, ожидается две волны повышения цен: на 30% — весной, на 45-50% — осенью. В то же время опрошенные владельцы кафе утверждают, что резко повышать стоимость кофе для потребителей они не планируют, чтобы не потерять клиентов.

Рост цен на кофе связан с мировым подорожанием кофе из-за неурожаев в главных странах-поставщиках кофейных зерен — Бразилии и Колумбии. В 2022 году стоимость одного килограмма кофейных зерен сорта арабика выросла в среднем на 30%, а робусты — на 19%.

Из-за войны морские пути поставок перекрыты, поэтому кофе везут преимущественно автотранспортом, который стоит значительно дороже морской логистики. В прошлом году кофе подорожал в мире на 19-30%, а в Украине — на 35-40%.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Также мы писали, что в Украине продукты питания будут продолжать дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году. Потребительская инфляция в этом году будет уменьшаться: с 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в следующих годах будет еще меньше.