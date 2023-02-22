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Регулятор відмовився піднімати максимальні тарифи на електрику для бізнесу

22 лютого 2023 23:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Тарифи на електрику для бізнесу — Нацкомісія відмовилася піднімати максимальні ціни
Розгляд питання відклали
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.

Про таке рішення регулятора інформує Інтерфакс-Україна.

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Чому скасували розгляд питання

Як зауважив під час засідання голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський, дані, надані для перегляду цін, застаріли. У зв'язку з цим рішення перенесли на невизначені терміни.

"З огляду на те, що на енергогенеруючі компанії ТЕС не було покладено спеціальних обов'язків, рівні граничних цін, які були визначені за результатами відкритих обговорень, втратили свою актуальність", — наголошується у повідомленні пресслужби.

Комісія мала намір підвищити ціни так:

  • вартість у години максимального навантаження підняти з 4 тис. до 4,952 тис. грн за МВт*годину;
  • ціни за години мінімального навантаження — з 2 тис. до 2,476 тис. грн за МВт*год.

Раніше в Нацкомісії обґрунтовували необхідність підвищення цін на електроенергію як для населення, так і для промисловості тим, що ситуація в енергосистемі — критична. На ремонт та відновлювальні роботи потрібні мільярди доларів.

Підвищення тарифів до ринкових

Так, в Україні через кризову ситуацію в енергосистемі тарифи на електроенергію для споживачів планують зробити ринковими. Уряд може розглянути таке рішення найближчим часом.

При цьому держава планує пом'якшити наслідки підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів під час воєнних дій. Так, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення мають цілком покрити потреби побутових споживачів електрики.

"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше й водночас дозволить захистити громадян із низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть", — додають представники уряду.

Поки що тарифи для населення залишаються на рівні минулого року — 1,44 грн за кВт*годину при споживанні до 250 кВт*годину та 1,68 грн, у разі більшого споживання.

Нагадаємо, на думку експертів, підняття тарифів під час війни на тлі зниження доходів громадян призведе лише до збільшення заборгованості по сплаті за ці послуги. Тому будь-яке підняття тарифів — це фактично самогубство постачальників послуг.

Раніше голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що в Україні покращується ситуація зі світлом, проте ворог підступний і готується до нових атак.

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