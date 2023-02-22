Тарифы на электричество для бизнеса - Нацкомиссия отказалась поднимать максимальные цены

Рассмотрение вопроса отложили

В Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) было принято решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса отложили.

О таком решении регулятора информирует Интерфакс-Украина.

Почему отменили рассмотрение вопроса

Как отметил во время заседания глава Нацкомиссии Константин Ущаповский, данные, предоставленные для пересмотра цен, устарели. В этой связи решение перенесли на неопределенные сроки.

"Учитывая, что на энергогенерирующие компании ТЭС не были возложены специальные обязанности, уровни предельных цен, которые были определены по результатам открытых обсуждений, потеряли свою актуальность", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Комиссия намеревалась повысить цены так:

стоимость в час максимальной нагрузки поднять с 4 тыс. до 4,952 тыс. грн за МВт*час;

цены за часы минимальной нагрузки — с 2 тыс. до 2,476 тыс. грн за МВт*ч.

Ранее в Нацкомиссии обосновывали необходимость повышения цен на электроэнергию как для населения, так и для промышленности тем, что ситуация в энергосистеме критическая. На ремонт и восстановительные работы требуются миллиарды долларов.

Повышение тарифов к рыночным

Так, в Украине из-за кризисной ситуации в энергосистеме тарифы на электроэнергию для потребителей планируют сделать рыночными. Правительство может рассмотреть такое решение в ближайшее время.

При этом государство планирует смягчить последствия повышения цены электроэнергии для бытовых потребителей во время военных действий. Так, адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения должны полностью покрыть потребности бытовых потребителей электричества.

"Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле и в то же время позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. А те, кто может платить за энергию, это будут делать", — добавляют представители правительства.

Пока тарифы для населения остаются на уровне прошлого года — 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час и 1,68 грн, в случае большего потребления.

Напомним, по мнению экспертов, повышение тарифов во время войны на фоне снижения доходов граждан приведет лишь к увеличению задолженности по оплате за эти услуги. Поэтому любое повышение тарифов — это фактически самоубийство поставщиков услуг.

Ранее глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине улучшается ситуация со светом, однако враг коварен и готовится к новым атакам.