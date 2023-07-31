Безробітні в Україні — юристи попередили про посилення вимог для реєстрації

Жінка підписує документи. Фото: Freepik

В Україні діє новий порядок реєстрації, перереєстрації, зареєстрованих безробітних. Зокрема, тепер виплати скасовують тим, хто виїхав за кордон.

Це прописано в урядовій постанові №446, повідомляють юристи.

Читайте також:

Посилення вимог для безробітних

Відповідна постанова розширює перелік підстав припинення реєстрації безробітного. Так, нині центри зайнятості припиняють реєстрацію безробітних у разі:

другої відмови від громадських чи інших робіт тимчасового характеру (якщо нема роботи за потребою);

подання заяви-прохання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи тривалістю, що визначена у медичному висновку;

виїзду громадян за кордон;

отримання держдопомоги на догляд за дитиною, що має інвалідність, інвалідність першої групи, чи особою літнього віку (80 років).

При цьому останнє обмеження не поширюється на такі категорії громадян:

одинокі матері (батьки), які здійснюють догляд за діть з інвалідністю;

один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу, усиновителя, опікуна, піклувальника дитини з інвалідністю підгрупи А, котрі мають право на надбавку на догляд за дитиною.

Що стосується перетину держкордону то центр зайнятості припинить статус безробітного:

з дня встановлення факту виїзду (у разі неповідомлення про такий перетин держкордону упродовж трьох робочих днів, що передують виїзду, чи перебування за межами країни більше встановленого законодавством терміну);

з 15 календарного дня безперервного перебування одноразово за межами країни;

з 61-го календарного дня перебування за межами країни сукупно протягом року (з дня отримання статусу зареєстрованого безробітного).

Проте є низка винятків, йдеться про лікування за кордоном, у зв’язку із смертю родичів, через нещасний випадок, що стався за кордоном із безробітним чи членами його родини, через відсутність транспортного сполучення у зв'язку з надзвичайною ситуацією.

При цьому незмінні такі підстави для реєстрації безробітних:

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору чи контракту;

укладення цивільно-правового договору про виконання робіт чи надання послуг

вступу громадянина на навчання за денною формою;

призову на військову службу чи альтернативну службу;

подання зареєстрованими безробітними заяв про припинення реєстрації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.