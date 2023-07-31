Безработные в Украине – юристы предупредили об ужесточении требований для регистрации

Регистрация безработным: украинцев предупредили об ужесточении требований
В Украине действует новый порядок регистрации, перерегистрации, зарегистрированных безработных. В частности, теперь выплаты отменяют выехавшим за границу.
Это прописано в правительственном постановлении №446, сообщают юристы.
Ужесточение требований для безработных
Соответствующее постановление расширяет список оснований прекращения регистрации безработного. Так, сейчас центры занятости прекращают регистрацию безработных в случае:
- второго отказа от общественных или других работ временного характера (если нет работы по необходимости);
- подачи заявления-просьбы осуществлять уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или продолжительностью, определенной в медицинском заключении;
- выезда граждан за границу;
- получения госпомощи по уходу за ребенком, имеющим инвалидность, инвалидность первой группы, или лицом пожилого возраста (80 лет).
При этом последнее ограничение не распространяется на следующие категории граждан:
- одинокие матери (родители), осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;
- один из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей детдома семейного типа, усыновителя, опекуна, попечителя ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеет право на надбавку по уходу за ребенком.
Что касается пересечения госграницы, то центр занятости прекратит статус безработного:
- со дня установления факта выезда (в случае несообщения о пересечении госграницы в течение трех рабочих дней, предшествующих выезду, или пребывания за пределами страны больше установленного законодательством срока);
- с 15 календарного дня непрерывного пребывания однократно вне страны;
- с 61-го календарного дня пребывания вне страны совокупно в течение года (со дня получения статуса зарегистрированного безработного).
Однако есть ряд исключений, речь идет о лечении за границей, в связи со смертью родственников, из-за несчастного случая, произошедшего за границей с безработным или членами его семьи, из-за отсутствия транспортного сообщения в связи с чрезвычайной ситуацией.
При этом неизменны следующие основания для регистрации безработных:
- трудоустройство по найму на условиях трудового договора или контракта;
- заключение гражданско-правового договора о выполнении работ или оказании услуг
- поступления гражданина на обучение по дневной форме;
- призыва на военную службу или альтернативную службу;
- представление зарегистрированными безработными заявлений о прекращении регистрации.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.
Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.