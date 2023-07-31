Безработные в Украине – юристы предупредили об ужесточении требований для регистрации

Женщина подписывает документы. Фото: Freepik

В Украине действует новый порядок регистрации, перерегистрации, зарегистрированных безработных. В частности, теперь выплаты отменяют выехавшим за границу.

Это прописано в правительственном постановлении №446, сообщают юристы.

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Ужесточение требований для безработных

Соответствующее постановление расширяет список оснований прекращения регистрации безработного. Так, сейчас центры занятости прекращают регистрацию безработных в случае:

второго отказа от общественных или других работ временного характера (если нет работы по необходимости);

подачи заявления-просьбы осуществлять уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или продолжительностью, определенной в медицинском заключении;

выезда граждан за границу;

получения госпомощи по уходу за ребенком, имеющим инвалидность, инвалидность первой группы, или лицом пожилого возраста (80 лет).

При этом последнее ограничение не распространяется на следующие категории граждан:

одинокие матери (родители), осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;

один из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей детдома семейного типа, усыновителя, опекуна, попечителя ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеет право на надбавку по уходу за ребенком.

Что касается пересечения госграницы, то центр занятости прекратит статус безработного:

со дня установления факта выезда (в случае несообщения о пересечении госграницы в течение трех рабочих дней, предшествующих выезду, или пребывания за пределами страны больше установленного законодательством срока);

с 15 календарного дня непрерывного пребывания однократно вне страны;

с 61-го календарного дня пребывания вне страны совокупно в течение года (со дня получения статуса зарегистрированного безработного).

Однако есть ряд исключений, речь идет о лечении за границей, в связи со смертью родственников, из-за несчастного случая, произошедшего за границей с безработным или членами его семьи, из-за отсутствия транспортного сообщения в связи с чрезвычайной ситуацией.

При этом неизменны следующие основания для регистрации безработных:

трудоустройство по найму на условиях трудового договора или контракта;

заключение гражданско-правового договора о выполнении работ или оказании услуг

поступления гражданина на обучение по дневной форме;

призыва на военную службу или альтернативную службу;

представление зарегистрированными безработными заявлений о прекращении регистрации.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.